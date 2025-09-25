وزیران خارجه ایران و فرانسه درحاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌های خود در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه دیدار کرد.

در این دیدار که متعاقب دیدار صورت‌گرفته بین روسای جمهور دو کشور انجام شد، درباره موضوع هسته‌ای ایران و ابتکار‌های دیپلماتیک جهت جلوگیری از بازگرداندن ناموجه قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل گفت‌و‌گو شد.