وزیران خارجه ایران و فرانسه درحاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌های خود در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه دیدار کرد.

در این دیدار که متعاقب دیدار صورت‌گرفته بین روسای جمهور دو کشور انجام شد، درباره موضوع هسته‌ای ایران و ابتکار‌های دیپلماتیک جهت جلوگیری از بازگرداندن ناموجه قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل گفت‌و‌گو شد.

عراقچی: حمله نظامی هم نمی‌تواند ملت ایران را از مسیر خود منصرف کند
ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل؛
آمریکا با اعمال محدویت‌های غیرقانونی علیه هیات ایران تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است
دکتر پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس:
در صورت پایبندی به حق وتامین منافع طرفین در مسئله هسته‌ای، راه حل قطعی در دسترس است
دکتر پزشکیان در دیدار رئیس جمهور فنلاند:
روند تقویت روابط با کشور‌های اروپایی آنچنان که مدنظر ما بود پیش نرفت
پزشکیان در دیدار رئیس جمهور سوئیس:
ایران در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای آماده راستی‌آزمایی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
ترکیه یک توافق هسته‌ای با آمریکا امضا کرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
در جنگ ۱۲ روزه، برخی از کشور‌های عربی سکوت کرده و برخی از کشور‌ها از ما حمایت کردند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
واقعا دیدار با سه کشور اروپایی مصحک است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
در پاسخ به دونالد ترامپ بی ادب، رئیس جمهور آمریکا جنایتکار در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

حامیان تروریسم چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان تروریسم همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.



در پاسخ به دونالد ترامپ بی ادب، رئیس جمهور آمریکا جنایتکار در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

حامیان القاعده چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان القاعده همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.

در پاسخ به دونالد ترامپ بی ادب، رئیس جمهور آمریکا جنایتکار در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

حامیان داعش چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان داعش همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.



در پاسخ به دونالد ترامپ بی ادب، رئیس جمهور آمریکا جنایتکار در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

حامیان گروه های تروریستی چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان گروه های تروریستی همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
بس کن صد تا نظر تکراری و کپی شده نذاز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
در پاسخ به مجری بی ادب شبکه ANT TV تلویزیونی ماهواره ای در جمهوری آذربایجان باکو جنایتکار سگ دست نشانده جو بایدن، اردوغان و نتانیاهو/ حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی را بشناسید 1 - آمریکا 2 - کشورهای اروپایی 3 - عربستان سعودی 4 - امارات 5 - ترکیه 6 - اسرائیل 7 - ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا 8 - سازمان های بین المللی هم با حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همه جانبه همکاری می کنند.
و این در حالی است که از سال 2011 تاکنون برای همه مردم منطقه خاورمیانه و مردم دنیا ثابت شده است که رژیم کودک کش صهیونیستی همراه با چند کشور دیگر و به سرکردگی آمریکا و در سال سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی از تروریست ها در سوریه، لبنان، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان حمایت می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
اگر سازمان های بین المللی قدرت و توانایی جلوگیری از جنایت آفرینی های آمریکا، انگلیس، فرانسه،آلمان، ناتو، امارات، ترکیه، اسرائیل، عربستان و مزدورانشان را ندارند بهتر است برای همیشه تعطیل بشوند.

عملیات تروریستی فرودگاه بغداد برای ترور سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای نیروهای تروریست آمریکایی در عراق گران تمام می شود.

بامداد روز جمعه سوم ژانویه ۲۰۲۰ (۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۸) تلویزیون رسمی عراق از شهادت سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «ابومهدی المهندس» معاون الحشدالشعبی در حمله تروریست‌های آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد خبر داد و ساعتی بعد وزارت دفاع آمریکا با صدور بیانیه‌ای، رسماً مسئولیت این اقدام تروریستی را برعهده گرفت و اعلام کرد که این ترور به دستور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور وقت آمریکا صورت گرفته است.
آمریکا در قبال جنایت ترور شهید سلیمانی «مسئولیت قطعی بین‌المللی» دارد.
آمریکا را بزرگ‌ترین کشور تروریست‌پرور جهان می‌دانیم.
اظهارات ضد ایرانی وزیر خارجه پیشین آمریکا جنایتکار در واقع به خاطر سرپوش گذاشتن تجاوزات، جنایات، وخشیانه، وحشی گری وغیر انسانی آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل بوده است.

دوستان آمریکا حامی تروریسم هستند.
دوستان آمریکا حامی القاعده هستند.
دوستان آمریکا حامی داعش هستند.
دوستان آمریکا حامی تکفیری ها هستند.
دوستان آمریکا حامی گروه های تروریستی هستند.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار به همراه اروپا جنایتکار و اسرائیل و با کمک مالی عربستان سعودی جنایتکار و امارات جنایتکار از سال 2011 تاکنون انواع سلاح های مورد نیازی تروریست های داعش را در سوریه و عراق و غیره تامین می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
از سال 2011 تاکنون برای همه مردم دنیا ثابت شده که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی ناتوان و عاجز از تروریست ها در سوریه و منطقه خاورمیانه حمایت می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
حضور آمریکا جنایتکار در سوریه و عراق غیر قانونی است و هم نقض قوانین بین المللی بوده است.

چرا دولت ناتوان و عاجز از سال 2011 تاکنون با استناد به کتاب خاطرات خانم کلینتون و اظهارات ترامپ در دوره تبلیغات انتخابات مبنی بر ایجاد و حمایت از گروهکهای تکفیری داعش به مجامع بینالمللی شکایت نمیکند؟ هرچند شاید ترتیب اثر ندهند ولی باید ملتهای دنیا بدانند که این ادعای مبارزه با تروریسم توسط غربیها به سخره گرفتن جهان است چرا که سردمداران تروریسم دولتی شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی و همقطاران آنهایند نه جمهوری اسلامی. چطور آنها با توسل به مسائل دروغ توسط دادگاههای خود، جمهوری اسلامی را متهم و تقاضای خسارت میکنند!

سوئد درحالی از حقوق بشر سخن می‌گوید که در اهانت به بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان به طور آشکارا با اهانت‌کنندگان به کتاب آسمانی و عمل شنیع آتش زدن قرآن همراهی می‌کند ولی شهادت دادن چند تروریست شناخته شده منافقین که دستشان به خون حداقل 18 هزار نفر آلوده است را ملاک قضاوت قرار می‌دهد و آقای نوری بی‌گناه را در دادگاه فرمایشی به حبس ابد محکوم می‌کند!‎‌

آمریکا جنایتکار از سال 1357 تاکنون در اعتراضات و ناآرامی های ایران نقش دارد و دست داشته است؟!
اروپا جنایتکار از سال 1357 تاکنون در اعتراضات و ناآرامی های ایران نقش دارد و دست داشته است؟!
انگلیس جنایتکار از سال 1357 تاکنون در اعتراضات و ناآرامی های ایران نقش دارد و دست داشته است؟!
فرانسه جنایتکار از سال 1357 تاکنون در اعتراضات و ناآرامی های ایران نقش دارد و دست داشته است؟!
صلح آمیز هسته ای ایران 100 درصد فقط یک بهانه بوده است.
مشکل اصلی آمریکا و هم کشورهای اروپایی با ایران صلح آمیز هسته ای نیست و تاکنون هم نبوده است
مشکل اصلی آمریکا و هم کشورهای اروپایی با ایران در سال 1332 شروع و آغاز شده است و نه در سال 1392
آمریکا و هم کشورهای اروپایی حق صلاحیت مذاکره در باره سلاح هسته ای ندارند چون به خاطر خودشان بمب اتمی در اختیار دارند.

علی مطهری، نائب رئیس پیشین مجلس هنوز هم و باز هم درک نمی کند، نمی داند، نمی فهمد و توجه نمی کند که آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون با ملت ایران دشمن بوده است.
علی مطهری، نائب رئیس پیشین مجلس هنوز هم و باز هم درک نمی کند، نمی داند، نمی فهمد و توجه نمی کند که آمریکا جنایتکار از سال 1357 تاکنون با حکومت نظام جمهوری اسلامی دشمن بوده است.

مدعیان حقوق بشر در برابر کشتار انسان‌ها در غزه سکوت کرده‌اند
کشورهای مدعی دفاع از آزادی و حقوق بشر نه تنها در برابر کشتار انسان‌ها در غزه در اثر بمباران و حتی گرسنگی سکوت کرده‌اند، بلکه از رژیم صهیونیستی پشتیبانی تسلیحاتی و حقوقی نیز می‌کنند.
آنچه این روزها از رژیم صهیونیستی می‌بینیم، گواه خوی تجاوزگری و وحشی این رژیم است؛ نکته تاسف‌بارتر این است که کشورهای مدعی دفاع از آزادی و حقوق بشر نه تنها در برابر کشتار انسان‌ها در غزه در اثر بمباران و حتی گرسنگی سکوت کرده‌اند، بلکه از این رژیم پشتیبانی تسلیحاتی و حقوقی نیز می‌کنند.
مدعیان حقوق بشر از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها هستند.
آمریکا جنایتکار در مذاکره و گفت وگو عمان و رم با مجوز و دستور مستقیم علنی و آشکار به صورت غیرقانونی و هم بدون مجوز و اجازه شورای امنیت سازمان ملل به تأسیسات هسته ای حمله کرده است و هم مرتکب جنایت جنگی شده است و باید در دادگاه کیفری بین المللی محاکمه شود.
متجاوزان به ایران باید خسارت دهند و در محاکم پاسخگو باشند
عاملان و حامیان حمله به ایران باید در محاکم بین‌المللی پاسخگو باشند و تعهد دهند که چنین اقداماتی تکرار نخواهد شد.
بعد از محاکمه آمریکا و اسرائیل و هم دریافت خسارت ، برای مذاکره تصمیم گیری می کنیم
باید اقدامات آمریکا و اسرائیل توسط سازمان‌های بین المللی محکوم و آژانس نیز طبق قانون آنها را محاکمه کند.

ما از سال 1332 تاکنون با آمریکا جنایتکار هزاران مشکل داریم پس مشکل ما با آمریکا جنایتکار از طریق مذاکره و توافق هسته ای برجام هم حل وفصل نمی شود.
ادامه مذاکره با آمریکا جنایتکار باز هم غلط و اشتباه است.

آمریکا هم نباید سلاح اتمی داشته باشد.
انگلیس هم نباید سلاح اتمی داشته باشد.
فرانسه هم نباید سلاح اتمی داشته باشد.
آلمان هم نباید سلاح اتمی داشته باشد .
اسرائیل هم نباید سلاح اتمی داشته باشد.

آژانس خیانتکار هنوز هم حمله اسرائیل جنایتکار و آمریکا جنایتکار به هسته‌ای ایران را محکوم نکرده است و نمی کند چرا؟ چون به خاطر که آژانس خیانتکار شریک جرم جنایت های اسرائیل جنایتکار، آمریکا جنایتکار بوده است.
گروسی خیانتکار هنوز هم حمله اسرائیل جنایتکار و آمریکا جنایتکار به هسته‌ای ایران را محکوم نکرده است و نمی کند چرا؟ چون به خاطر که گروسی خیانتکار شریک جرم جنایت های اسرائیل جنایتکار، آمریکا جنایتکار بوده است.

آژانس خیانتکار هنوز هم ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را محکوم نکرده است و نمی کند چرا؟ چون به خاطر که آژانس خیانتکار شریک جرم جنایت های اسرائیل، آمریکا و مزدورانشان بوده است.
گروسی خیانتکار هنوز هم ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را محکوم نکرده است و نمی کند چرا؟ چون به خاطر که گروسی خیانتکار شریک جرم جنایت های اسرائیل، آمریکا و مزدورانشان بوده است.

اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا انگلیس آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا فرانسه آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آلمان آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل آن را کنار نمی گذارد.
جنگ 12 روزه همان نتیجه عملکرد و خیانت ها بی شرمانه آژانس و گروسی بوده است.

ملت ایران هیچ‌گاه تسلیم زیاده‌خواهی و زبان زور نخواهد شد مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است.

مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران 100 درصد هیچ گونه ارتباطی و ربطی به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، توافق هسته ای برجام و منطقه ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است.
مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران 100 درصد در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392

سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است
که هیچ ایرانی عاقل و میهن‌دوستی ادعای دوستی و دلسوزی رژیمی که سابقه طولانی در دخالت در امور ایران و ارتکاب جنایات گوناگون علیه ایرانیان دارد - از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا همدستی با صدام ملعون در جنگ تحمیلی ۱۳۶۷-۱۳۵۹ و استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه فرزندان ایران، و از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی در سال ۱۳۶۷ گرفته تا تحمیل تحریم‌های ظالمانه و همدستی با رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هسته‌ای و کشتار دانشمندان و پاسداران و زنان و کودکان ایرانی در جریان حمله جنایتکارانه خردادماه گذشته- را باور نمی‌کند.
آمریکا به‌عنوان بزرگترین حامی رژیم اشغالگر و نسل‌کش صهیونیستی که تنها در کمتر از دو سال اخیر بیش از ۶۵ هزار انسان بی‌گناه، عمدتا زنان و کودکان، را قتل عام کرده است و به‌عنوان حاکمیتی که نژادپرستی و تبعیض نژادی بخشی از فرهنگ حکمرانی و سیاسی آن است، مطلقا صلاحیت اظهار نظر در مورد مفاهیم والای حقوق بشر ندارد.
مردم آگاه و بصیر ایران ادعا‌های حقوق بشری سیاستمداران آمریکایی را در پرتوی عملکرد مزورانه و مجرمانه آنها در اقصی‌نقاط جهان به‌ویژه در منطقه غرب آسیا مورد داوری قرار می‌دهند، و هرگز جنایت‌های وحشیانه و مداخله‌های غیرقانونی و ادامه‌دار هیات حاکمه آمریکا علیه کشورمان را فراموش نمی‌کنند و نمی‌بخشایند.
در 12 تیرماه 1367، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در پرواز معمولی برنامه‏ریزی شده 655، از بندرعباس به مقصد دبی در حالی که هنوز سقف پرواز مورد نظر را به دست نیاورده بود بر فراز آب‏های سرزمینی ایران و در آب‏های اطراف جزیره هنگام، در حمله ای تروریستی به وسیله شلیک دو موشک از ناو آمریکایی وینسنس مورد اصابت قرار گرفت و منفجر شد و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران بی‏گناه، زن و کودک بودند.

منافقین چگونه متولد شد؟ / حامیان گروهک تروریستی منافقین چه کسانی هستند؟ گروهک تروریستی منافقین درسال 1357 توسط فرانسه با هماهنگی، همدستی و همکاری صدام دیکتاتور، برخی کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی به سرکردگی آمریکا درسایه سکوت سازمان های بین المللی! چرا فرانسه ازسال 1357 تاکنون به عاملان شهادت 18000 ایرانی پناه داده است؟ ایتالیا و فرانسه، پایتخت و خانه قاتلان 18 هزار شهید ایرانی

بمباران شیمیایی سردشت توسط ارتش عراق تحت امر رژیم جنایتکارصدام دیکتاتور رئیس جمهورسابق عراق با پشتیبانی کاخ سفید وغرب، سند رسوایی آمریکایی ها، کشورهای اروپایی، مدعیان حقوق بشرو سازمان های بین المللی است. مدعیان امروزکاربرد سلاح شیمیایی درسوریه، شریک جرم رژیم جنایتکارصدام دیکتاتور رئیس جمهورسابق عراق بودند. رژیم جنایتکارصدام دیکتاتور رئیس جمهورسابق عراق با حمایت آمریکا وغرب علیه مردم ایران ازسلاحهای شیمیایی ساخت آمریکایی واروپایی درجنگ تحمیلی هشت سال استفاده کرده است.

ومجامع حقوق بشری تاکنون خفه خون گرفتند، کاری نمی کنند وسکوت اختیارکرده اند؟ وسازمان های بین المللی هم سکوت اختیارکرده اند. واین درحالی است که مدعیان حقوق بشر، سازمان های بین المللی و سازمان های مدعی دفاع ازحقوق بشرتاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه وغیرانسانی نمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیارکرده اند. مدعیان دروغین حقوق بشردرمقابل این کشتارغیرانسانی نه تنها ساکت نشسته اند بلکه حتی به آن چراغ سبزنیز نشان می دهند.

جنایات مدعیان حقوق بشر. مدعیان حقوق بشر، درجنایات ضد بشری جهان دست دارند. مدعیان حقوق بشربه فجایع کشتارمظلومان چراغ سبزنشان می دهند. آمریکا جنایتکارشماره یک بزرگترین ناقض حقوق بشردردنیاست. کاخ سفید ازسال 1357 تاکنون درفرانسه با گروهک تروریستی منافقین همکاری می کند وهمچنان نیزادامه می دهد. کاخ سفید ازسال 2003 تاکنون درافغانستان، پاکستان ومنطقه با تروریسم همکاری می کند وهمچنان نیزادامه می دهد. کاخ سفید حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد. واشنگتن حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد.

هرچه می توانید روی موشک کاری کنید/ آمریکا باید سیلی بخورد. دشمنی آمریکا مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. آمریکا ازسال 1357 تاکنون ثابت کرد که با ملت دشمن است، نه موشک چرا آمریکا جنایتکارشماره یک به هواپیمای مسافربری ایران حمله کرد؟ درتاریخ 1367/04/12 هدف قراردادن هواپیمای مسافربری ایران درتاریخ 1367/04/12 وکشتن 290 شهروند غیرنظامی و... فاجعه کشتاربی رحمانه هزاران تن ازمسلمانان منا!
جنگ تحمیلی 12 روزه در حقیقت جنگ ایران با ناتو و آمریکا بود
آمریکا اگر همه تحریم ها را لغو کند و باز هم 100 درصد مشکل اصلی با آمریکا ایران حل نخواهد شد و حل نمی شود
مشکل اصلی با دولت ایران نیست و تاکنون هم نبوده است.
مشکل اصلی آمریکا با ملت ایران و در سال 1332 آغاز شده است.

زنان، مردان و کودکان ازسال 1359 تاکنون با سلاح آمریکایی کشته می‌شوند ولی اما متأسفانه دشمنان درجه یک داخل کشور از سال 1392 تاکنون با مسئولان بی ادب آمریکا جنایتکار مذاکر، گفت گو، ملاقات، دیدار و همکاری می کنند چرا؟

آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، گروهک تروریستی ضد انقلاب، گروهک تروریستی منافقین، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها، صهیونیست ها و سایر گروه های تروریستی برای ما یکی هستند.
شرایط کنونی نتیجه خروج آمریکا از برجام است/ و این در حالی است که باز هم آژانس خیانتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکارو آلمان خیانتکار در توافق هسته ای برجام، مذاکرات و... از خیانت آمریکا دفاع، حمایت و استقبال می کنند.

از سال 1392 تاکنون بیش از 999 هزار بار در رسانه ها اعلام کرده ایم که مذاکره ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی و... در باره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران غلط و اشتباه است ولی اما متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بی توجهی کرده اند.

دولت حسن روحانی خیانتکار در سال 1392 مذاکره با خیانتکاران و جنایتکاران یک غلط کرده است و از سال 1392 تاکنون هم ایران، منطقه خاورمیانه و جهان را گرفتار کرده است.

آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
فرانسه جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.

آمریکا عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و هم شورای حکام آژانس از سال 2015 تاکنون در توافق هسته ای برجام به ایران خیانت کرده اند.
آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و هم شورای حکام آژانس از سال 2015 تاکنون در توافق هسته ای برجام به ایران خیانت کرده اند.

مذاکرات هسته‌ای ایران با تروئیکای اروپایی؛ جمعه در استانبول و باز هم 100 درصد فقط غلط و اشتباه است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.


مذاکره عراقچی و... با 3 کشور اروپایی دفاع از حقوق مردم ایران محسوب نمی شود. حقوق مردم ایران باید در سازمان های بین المللی و دادگاه لاهه تشکیل و پیگیری شود و نه در استانبول
بیش از ۱۸ هزار شهید ترور سند جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی آمریکا و اروپا و منافقین است.

آغاز مذاکرات ایران و اروپا در کنسولگری ایران در استانبول باز هم غلط و اشتباه است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
حضرت امام خمینی (ره) فرمودند برای اجماع جهانی در وهله اول کشورهای اسلامی اجماع کنند و ید واحده شوند و اگر هر کدام یک ظرف آب بر روی اسرائیل بریزند اسرائیل را آب می‌برد.
همه کشورهای عضو ناتو به همراه اسرائیل و آمریکا در این جنگ ۱۲ روزه علیه ایران دست به یکی کردند، اما خودشان سیلی محکمی خوردند.
در جنگ ۱۲ روزه هم متأسفانه عراقچی هنوزهم و باز هم درس عبرت نگرفته است و دو باره با دوستان آمریکا جنایتکار و هم رژیم صهیونیستی جنایتکار مذاکره، گفت وگو، ملاقات، دیدار و همه جانبه همکاری می کند چرا؟
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
در پاسخ به دونالد ترامپ بی ادب، رئیس جمهور آمریکا جنایتکار در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران بوده است.
از سال 1332 تاکنون در هر جای کشورما جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
آمریکا جنایتکار از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی بوده است.
آمریکا جنایتکار از سال 1357 تاکنون حامی اصلی گروهک تروریستی ضد انقلاب در ایران و اردوپا است.
آمریکا جنایتکار از سال 1359 تاکنون حامی اصلی گروهک تروریستی منافقین در ایران و اروپا است.
آمریکا جنایتکار حامی اصلی رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی 8 ساله بوده است.
آمریکا جنایتکار از سال 1359 حامی اصلی همه گروه های تروریستی در عراق و منطقه خاورمیانه بوده است.
آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون حامی اصلی تروریسم در منطقه خاورمیانه و جهان است.
آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون عامل اصلی جنگ و ناامنی در افغانستان بوده است.
آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون حامی اصلی تروریست های القاعده در منطقه خاورمیانه و جهان است.
آمریکا جنایتکار از سال 2003 تاکنون عامل اصلی جنگ و ناامنی در عراق و لیبی بوده است.
آمریکا جنایتکار از سال 2011 تاکنون حامی اصلی تروریست های داعش در منطقه خاورمیانه و جهان است.
آمریکا جنایتکار از سال 2011 تاکنون عامل اصلی جنگ در سوریه و لبنان است.
آمریکا جنایتکار از سال 2015 تاکنون عامل اصلی جنگ در یمن بوده است.
آمریکا جنایتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون عامل اصلی جنگ اواکراین و روسیه بوده است.
آمریکا جنایتکار از مهر ماه سال 1402 تاکنون حامل اصلی جنگ اسرائیل و غزه بوده است.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران هم از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
مذاکره در باره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران در سال 1394 به طور کامل پایان یافته است.
مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
پس هزینه کردن برای مذاکره و توافق هسته ای برجام از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود.
رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله از موشک و سلاح‌های خوشه ای و شیمیایی ساخت آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکارعلیه ما استفاده کرده است
چرا آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ چون به خاطر که متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس در مذاکره و توافق هسته ای برجام کوتاهی و سکوت کرده اند.
چرا آمریکا و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ اسرائیل بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلاهک هسته‌ای دارد، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟
چرا آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ چون به خاطر که متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس در مذاکره و توافق هسته ای برجام کوتاهی و سکوت کرده اند.
رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله از موشک و سلاح‌های خوشه ای و شیمیایی ساخت آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکارعلیه ما استفاده کرده است.
ایران اگر خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد. ایران اگر خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد اسرائیل دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد.
چرا آمریکا و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ اسرائیل بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلاهک هسته‌ای دارد، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟
که اعتماد به آمریکا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد.
که اعتماد به اروپا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
غربی‌ها قصدی برای لغو تحریم‌های ایران ندارند پس ادامه مذاکره هم اشتباه از سوی ایران بوده است.
۱۳:۴۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
غربی‌ها قصدی برای لغو تحریم‌های ایران ندارند پس ادامه مذاکره هم اشتباه از سوی ایران بوده است.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا غرب جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا انگلیس جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا فرانسه جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آلمان جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
1 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران است و هم در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
2 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری است و هم در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
3 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از گروهک تروریستی ضد انقلاب از سال 1357 تاکنون ضد علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
4 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه بیش از 80 کشور جنایتکار دیگر درجنگ تحمیلی هشت ساله از صدام جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی و مالی می کردند.
5 - راه مذاکره با آمریکا بسته است آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 1360 تاکنون ضد علیه ایران از گروهک تروریستی منافقین و سایر گروه های تروریستی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می کنند.
6 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار در 12 تیرماه 1367، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در پرواز معمولی برنامه‏ریزی شده 655، از بندرعباس به مقصد دبی در حالی که هنوز سقف پرواز مورد نظر را به دست نیاورده بود بر فراز آب‏های سرزمینی ایران و در آب‏های اطراف جزیره هنگام، در حمله ای تروریستی به وسیله شلیک دو موشک از ناو آمریکایی وینسنس مورد اصابت قرار گرفت و منفجر شد و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران بی‏گناه، زن و کودک بودند.
7 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار از تروریست ها در ایران کمک و حمایت می کنند.
8 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که دولت وحشی ترامپ جنایتکار و ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در 13 دی ماه سال 1398 در فرودگاه بین المللی بغداد سردار سلیمانی را ترور کردند.
9 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که نیروی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در تیر ماه 1404 با دستور مستقیم، علنی و آشکار ترامپ جنایتکار به تأسیسات هسته ای ایران حمله کرده است.

مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۳ هزار و ۷۴۶ نفر رسیده است؛ آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.
همکاری ایران با آژانس باز هم غلط و اشتباه است چون به خاطر که آژانس به همراه آمریکا و سه کشور اروپایی در مذاکره و توافق هسته ای برجام به ایران خیانت کردند.
حمله پهپادی اسرائیل به ایران از خاک آذربایجان بوده است.
پهپادهای اسرائیل از مرز آذربایجان وارد ایران شدند.
که رژیم صهیونیستی از مرز آذربایجان برای نفوذ پهپادها به سمت ایران استفاده کرده است.
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
چرا دولت ناتوان و عاجز از سال 2011 تاکنون با استناد به کتاب خاطرات خانم کلینتون و اظهارات ترامپ در دوره تبلیغات انتخابات مبنی بر ایجاد و حمایت از گروهکهای تکفیری داعش به مجامع بینالمللی شکایت نمیکند؟ هرچند شاید ترتیب اثر ندهند ولی باید ملتهای دنیا بدانند که این ادعای مبارزه با تروریسم توسط غربیها به سخره گرفتن جهان است چرا که سردمداران تروریسم دولتی شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی و همقطاران آنهایند نه جمهوری اسلامی. چطور آنها با توسل به مسائل دروغ توسط دادگاههای خود، جمهوری اسلامی را متهم و تقاضای خسارت میکنند!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
آقای ترامپ! دهانت را ببند و به مشکلات مردم آمریکا رسیدگی کن
مقامات آمریکا فکری به حال دهان ترامپ کنند.
حامیان اصلی داعش چه کسانی هستند؟/ آمریکا حامیان داعش را مدیریت می‌کند
حامیان داعش چه کسانی هستند؟
داعش و گروهک‌های تکفیری دست‌پرورده آمریکا هستند
حامیان اصلی داعش چه کسانی هستند؟/ آمریکا حامیان داعش را مدیریت می‌کند+عکس
داعش و گروهک‌های تکفیری دست‌پرورده آمریکا هستند
آمریکا و صهیونیست‌ها بزرگترین حامی داعش و تروریست هستند.
ویدیو/ چرا گروه‌های تروریستی و آمریکا هر دو در سوریه هستند؟
حامیان داعش چه کسانی هستند؟
داعش مورد حمایت آمریکا است.
آمریکا از داعش حمایت می کند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
سوئد درحالی از حقوق بشر سخن می‌گوید که در اهانت به بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان به طور آشکارا با اهانت‌کنندگان به کتاب آسمانی و عمل شنیع آتش زدن قرآن همراهی می‌کند ولی شهادت دادن چند تروریست شناخته شده منافقین که دستشان به خون حداقل 18 هزار نفر آلوده است را ملاک قضاوت قرار می‌دهد و آقای نوری بی‌گناه را در دادگاه فرمایشی به حبس ابد محکوم می‌کند!‎‌
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، گروهک تروریستی ضد انقلاب، گروهک تروریستی منافقین، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها، صهیونیست ها و سایر گروه های تروریستی برای ما یکی هستند.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار از سال 1945 تاکنون بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است و آمریکا جنایتکار هم نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.
غرب جنایتکار از سال 1945 تاکنون بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است و غرب جنایتکار هم نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.
۱
۱
پاسخ دادن
