نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و طی آن کلیات سند برنامه ملی گذر به تایید رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) در اجرای بند الف ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور روز چهارشنبه دوم مهرماه در محل دفتر وی برگزار شد.

در این جلسه گزارش وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر ستاد ملی گذر مرز به مرز از سیمای «ترانزیت از قلمرو جمهوری اسلامی ایران» ارائه و متن پیش‌نویس سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان و پس از شنیدن نظرات همه اعضا و جمع‌بندی ریاست ستاد، ضمن تائید کلیات سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)، مقرر شد همه دستگاه‌ها نظرات تکمیلی خود را درخصوص سند به شرح پیوست حداکثر ظرف یک هفته جهت جمع بندی و سیر مراحل استصوابی و ابلاغ به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.