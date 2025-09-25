نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و طی آن کلیات سند برنامه ملی گذر به تایید رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) در اجرای بند الف ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور روز چهارشنبه دوم مهرماه در محل دفتر وی برگزار شد.

در این جلسه گزارش وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر ستاد ملی گذر مرز به مرز از سیمای «ترانزیت از قلمرو جمهوری اسلامی ایران» ارائه و متن پیش‌نویس سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 

در پایان و پس از شنیدن نظرات همه اعضا و جمع‌بندی ریاست ستاد، ضمن تائید کلیات سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)، مقرر شد همه دستگاه‌ها نظرات تکمیلی خود را درخصوص سند به شرح پیوست حداکثر ظرف یک هفته جهت جمع بندی و سیر مراحل استصوابی و ابلاغ به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.

برچسب ها: ترانزیت ، حمل و نقل
خبرهای مرتبط
بهسازی و روکش آسفالت ۱۳۵ کیلومتر از راه‌های شریانی و روستایی قزوین+ فیلم
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
تمهیدات شهرداری تهران برای آغاز مهرماه/ معاینه فنی سرویس مدارس بدون نوبت است
امن‌ترین مسیر بین آسیای مرکزی و اروپا با تکمیل کریدور ارس کلید خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ مهرماه ۱۴۰۴
فروش فوق‌العاده ۱۱ محصول ایران خودرو از ۶ مهر ماه+ عکس
تحویل ۳۴ هزار دستگاه خودرو به مشتریان در شهریور ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۳ مهر ماه
ناترازی برق در استان تهران کاهش یافت+ فیلم
شکل گیری توده گردوخاک طی دو روز آینده
ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله از هفته آینده
نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز برگزار شد
گواهی سپرده بیت‌کوین در راه بورس کالا
۳۲۰۶ میلیارد تومان مطالبات گندمکاران پرداخت شد
آخرین اخبار
کشاورزان کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی را در دستور کار قرار دهند
فروش فوق‌العاده ۱۱ محصول ایران خودرو از ۶ مهر ماه+ عکس
ضرورت تسریع در پرداخت ۵ درصد باقی مانده طلب کشاورزان
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
شکل گیری توده گردوخاک طی دو روز آینده
آغاز پاییز طلایی مرکز مبادله ایران از ششم مهر
ناترازی برق در استان تهران کاهش یافت+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۳ مهر ماه
بازنگری در دستورالعمل برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز
۳۲۰۶ میلیارد تومان مطالبات گندمکاران پرداخت شد
از ابتدای سال تاکنون مجموعا بیش از ۲۷ میلیارد دلار از نیازهای وارداتی تأمین شده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ مهرماه ۱۴۰۴
پیشرفت فیزیکی بیمارستان گیلان به ۹۰ درصد رسید
ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله از هفته آینده
گواهی سپرده بیت‌کوین در راه بورس کالا
نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز برگزار شد
امضای نقشه راه همکاری اقتصادی بین ایران و اتحادیه اورآسیایی
تحویل ۳۴ هزار دستگاه خودرو به مشتریان در شهریور ماه
طرح توسعه اپرون فرودگاه رشت به زودی آغاز می شود+ فیلم
سامانه املاک واسکان چشم انتظار کاهش کم کاری بانک مرکزی در اتصال
جزییات حادثه خروج قطار تهران_ مشهد از ریل
تبادل ۸۷ درصد از کالا بین ایران و اتحادیه اوراسیا با تعرفه صفر
پرداخت حدود ۱۲۰ همت وام ازدواج و فرزند به ۳۵۰ هزار متقاضی طی ۶ ماه توسط شبکه بانکی
تمامی خطوط در مسیر ایستگاه راه آهن مشهد باز است/ مشکلی برای مسافران رخ نداد
قیمت بلیت در برخی از مسیر‌های به دلیل مازاد صندلی کاهش یافت/ مشکل ناوگان هوایی در برخی از شهر‌ها داریم+ فیلم
خرید یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت ایران توسط چین+ فیلم
میانگین مصرف بنزین در هفته پایانی شهریور؛ ۱۴۰ میلیون لیتر در روز
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه از نیمه مهرماه
مقابله با پولشویی در بازار مسکن از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان
۱۵ درصد از نیروگاه‌ها می‌توانند از سوخت مازوت استفاده کنند