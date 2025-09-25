هواپیمای نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مسیر آمریکا به دلیل حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی از بیشتر حریم هوایی اروپا اجتناب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانههای صهیونیستی روز پنجشنبه اعلام کردند که پرواز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به آمریکا از ترس دستگیری به دلیل حکم دادگاه کیفری بین المللی (ICC) به دلیل جنایات جنگی در غزه، از حریم هوایی اکثر کشورهای اروپایی اجتناب کرد.
به گفته آمیخای استاین، خبرنگار دیپلماتیک کانال خبری i۲۴، هواپیمای نتانیاهو از حریم هوایی فرانسه اجتناب کرد و این امر سفر به آمریکا را به دلیل حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی و تنشهای فعلی بین تل آویو و پاریس در مورد جنگ غزه طولانیتر کرد.
این خبرنگار در حالی که نقشهای از مسیر پرواز نتانیاهو را به اشتراک میگذاشت، گفت که هواپیمای او به جز یونان و ایتالیا، از هیچ کشور اروپایی عبور نکرده است.
در نوامبر ۲۰۲۴، دادگاه مستقر در لاهه حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.
نتانیاهو اوایل پنجشنبه تلآویو را ترک کرد تا در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کند و روز دوشنبه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کند.
نتانیاهو پیش از عزیمت، در فرودگاه بن گوریون تلآویو با خبرنگاران صحبت کرد و گفت که کشورهایی را که کشور فلسطین را به رسمیت شناختهاند، محکوم خواهد کرد.
چندین کشور غربی از جمله فرانسه، انگلیس، کانادا، استرالیا و بلژیک این هفته کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و تعداد کل کشورها را به ۱۵۹ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد رساندند.
نتانیاهو گفت که از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور آمریکا در ژانویه ۲۰۲۵، برای چهارمین بار با ترامپ دیدار خواهد کرد تا در مورد «فرصتهای بزرگی که پیروزیهای ما به ارمغان آورده و نیاز ما به تکمیل اهداف جنگ» گفتوگو کنند.
سفر او در حالی صورت میگیرد که ارتش اسرائیل به تهاجم وحشیانه خود به غزه ادامه داده و از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۶۵۴۰۰ فلسطینی، که اکثر آنها زن و کودک بودند، را به شهادت رسانده است. بمباران بیوقفه، این منطقه محصور را غیرقابل سکونت کرده و منجر به گرسنگی و شیوع بیماریها شده است.
منبع: آناتولی