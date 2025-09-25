دادگاهی در پاریس رئیس جمهور سابق فرانسه را در محاکمه‌ای که در آن به دریافت میلیون‌ها یورو کمک مالی غیرقانونی متهم شده بود، مجرم شناخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق گزارش‌ رسانه‌ها، نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه روز پنجشنبه به جرم توطئه در پرونده‌ای مربوط به تأمین مالی کمپین انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ توسط لیبی به پنج سال زندان محکوم شد.

انتظار می‌رود دادستان‌ها ظرف یک ماه او را احضار کنند تا زمان شروع دوره محکومیتش را به او اطلاع دهند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که دادگاه سارکوزی را که تمام تخلفات را رد کرده بود، به جرم توطئه جنایی مجرم شناخت، اما او را از فساد غیرفعال و سایر اتهامات تأمین مالی غیرقانونی تبرئه کرد.

سارکوزی با اتهاماتی از جمله تأمین مالی غیرقانونی کمپین انتخاباتی، فساد غیرفعال، پنهان کردن اختلاس بودجه عمومی و توطئه رو‌به‌رو شد.

دادستانی توافق‌نامه ادعایی سال ۲۰۰۵ بین سارکوزی، وزیر کشور وقت و معمر قذافی را «پیمان فساد غیرقابل تصور، بی‌سابقه و شرم‌آور» توصیف کرد. سارکوزی در سال ۲۰۰۷ به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شد و تا سال ۲۰۱۲ در این سمت خدمت کرد.

منبع: آناتولی

