باشگاه خبرنگاران جوان_ سرهنگ شیخ زاهدی با اشاره به شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری با ارائه رسید‌های جعلی، گفت: در پی شکایت فردی از اهالی یک روستا مبنی بر اینکه با گذاشتن آگهی فروش چند راس گاو در سایت دیوار، خریدار رسید جعلی پس از دریافت این احشام به وی رسید جعلی ارائه داد، موضوع تحت بررسی پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بدین منظور ماموران پلیس آگاهی با پیجویی‌های تخصصی این فرد را در حالی که به همین شیوه در صدد کلاهبرداری از فردی دیگر در یکی از روستا‌های دوردست شهرستان بود، شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی زرند بیان کرد: طی بررسی سامانه‌های تشخیص هویت و استعلام سوابق انتظامی نیز مشخص شد، این فرد دارای سوابق متعدد کلاهبرداری با سوء استفاده از سایت دیوار در استان هرمزگان و کرمان بوده که با دستگیری وی از ادامه کلاهبرداری‌های وی جلوگیری شد.

منبع: پلیس کرمان