باشگاه خبرنگاران جوان - رویدادهای هفته جهانی اتم (WAW) روسیه با برپایی نمایشگاه «اتم اکسپو ۲۰۲۵» آغاز به کار کرد، رویدادی که با حضور محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و نمایش دستاوردهای صنعت هستهای ایران در غرفهای اختصاصی همراه بود.
غرفه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه همزمان با آغاز به کار این نمایشگاه با استقبال مراجعهکنندگان در مجموعه فرهنگی نمایشگاه ودنخا مسکو همراه شد.
هیأت ایرانی متشکل از کارشناسان و مدیران سازمان انرژی اتمی به نمایندگی از کشورمان این نمایشگاه حضوری فعال دارند و به ارائه آخرین دستاوردهای حوزه فناوری هستهای در ایران به بازدیدکنندگان میپردازند.
علاوه بر ایران و کشور روسیه به عنوان میزبان این رویداد، کشورهای چین، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و برخی سازمانهای بینالمللی نیز غرفههایی را برای معرفی توانمندیهای خود در عرصه انرژی صلحآمیز هستهای برپا کردهاند.
در این میان، شرکت روساتم غرفههای موضوعی مانند «انرژی پاک مقرونبهصرفه»، «نوآوری صنعتی: بهبود تولید»، «تحرک: لجستیک بدون مرز»، «بومشناسی: تبدیل سیاره به مکانی بهتر»، «پیشرفت دیجیتال»، «پزشکی پیشرفته: محافظت از سلامت انسان»، «محیط زیست» و «علم و آموزش: موتور پیشرفت» برپا کرده است.
بدین ترتیب، علاقهمندان از سوم تا ششم مهرماه میتوانند از جدیدترین دستاوردهای صنعت هستهای ایران و سایر کشورها در نمایشگاه «اتم اکسپو» بازدید کنند.
بزرگترین رویداد صنعت هستهای در جهان
بنا بر اعلام کشور روسیه، رویدادهای هفته جهانی اتم، امسال بزرگترین مجمع بینالمللی در حوزه صنایع هستهای و مرتبط با آن است که همزمان با هشتادمین سالگرد آغاز به کار صنعت هستهای این کشور برگزار میشود.
کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه عصر پنجشنبه در حالی که از سوی برخی رهبران کشورهای جهان همراهی میشود در این رویداد سخنرانی خواهد کرد.
در این رویداد، اسلامی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و همچنین رهبران و مقاماتی از کشورهای بلاروس، میانمار، ارمنستان، اتیوپی، ازبکستان، مصر، نیجر و برخی سازمانهای تخصصی همچون آژانس بینالمللی انرژی اتمی حضور دارند.
شرکت روساتم – برگزار کننده این رویداد – اعلام کرده است که وزیران، نمایندگان شرکتهای بزرگ، دانشمندان، نمایندگان رسانههای برجسته و جوانان از بیش از یکصد کشور در رویدادهای هفته جهانی اتم در مسکو حضور یافتهاند.
این شرکت که پروژههای ساخت نیروگاههای اتمی در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران را در حال اجرا دارد، اعلام کرده است که تقریباً حدود ۲۰ هزار شرکتکننده از سازمانهای بینالمللی، کارکنان صنعت هستهای روسیه، دانشجویان دانشگاههای فنی، جوانان، دانشآموزان دبیرستانی در این رویداد حضور مییابند و نخستین بار است که یک «مجمع اتمی» در این مقیاس و قالب برگزار میشود.
همزمان با برپایی نمایشگاه دستاوردهای صنعت هستهای در این رویداد، موزه اتم با عنوان «اتم – آینده» در مجموعه نمایشگاهی ودنخا مسکو برپا شده است.
برنامه تجاری این مجمع شامل بیش از ۴۰ رویداد، از جمله جلسات موضوعی، میزگردها و امضای توافق نامههای مهم است.
بیش از ۸۰ رویداد نیز با ۱۲۰ سخنران در موضوعاتی همچون چشمانداز صنعت هستهای روسیه، هوش اتمی، ارتباط بدون مرز و انتخاب آگاهانه طی سه روز برپایی این مجمع در حال برگزاری است.
جشنوارهای از غذاهای جهانی و شهرهای «هستهای» نیز در فضای باز این نمایشگاه برپا است.
روسها در سال ۲۰۲۵ هشتادمین سالگرد تأسیس صنعت هستهای خود را جشن میگیرند. در ۲۰ آگوست ۱۹۴۵ (برابر با ۲۹ مرداد ۱۳۲۴) کمیته ویژه استفاده از انرژی اتمی در شوروی سابق شکل گرفت.
منبع: ایرنا