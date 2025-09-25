باشگاه خبرنگاران جوان _ «جوزپه زامپینی» روز پنجشنبه در ارتباط وبیناری اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا با دانشگاه آزاد اسلامی تربتحیدریه با هدف ارتقای راهکارهای اقتصادی منطقه بهویژه در حوزه زعفران افزود: اطلاعات مفیدی درخصوص زعفران در این وبینار حاصل شد که در اختیار فعالان اقتصادی ایتالیا قرار میدهیم.
وی اضافه کرد: نسبت به کسب اطلاعات علمی در خصوص زعفران علاقهمندیم و از دانشگاه آزاد اسلامی تربتحیدریه بابت اطلاعاتی که در اختیار ما قرار داد تشکر میکنیم.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی تربتحیدریه نیز در این نشست اظهار کرد: این شهرستان به عنوان قطب تولید زعفران شناخته میشود و علاقهمند به همکاری علمی و اقتصادی با ایتالیا هستیم.
سعید میرزاده افزود: از حدود یک ماه دیگر برداشت زعفران در این شهرستان آغاز میشود که از اعضای اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا برای حضور در تربتحیدریه در زمان فصل برداشت دعوت میکنیم.
بر اساس دادههای آماری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از مجموع ۱۲۰ هزار هکتار کشتزار زعفران کشور، ۹۱ هزار هکتار یعنی ۷۶ درصد به استان خراسان رضوی اختصاص دارد و همچنین از مجموع ۹۱ هزار هکتار اراضی زیرکشت زعفران استان، شهرستانهای تربتحیدریه و زاوه با داشتن بیش از ۲۰ هزار هکتار کشتزار زعفران، خود را به عنوان قطب زعفران ایران و پایتخت زعفران جهان مطرح کردهاند که البته سهم تربتحیدریه ۹ هزار و ۲۰۰ هکتار است.
در منطقه تربتحیدریه تا یک شعاع ۵۰ کیلومتری، یعنی تمام شهرستانیهایی که از این شهرستان جدا شدند در مجموع اکنون بالغ بر ۳۰ هزار هکتار مزارع زعفران دارند و به عبارت بهتر چیزی بیش از ۳۴ درصد از سطح زیرکشت زعفران خراسان رضوی به تربتحیدریه اختصاص دارد.
یکی از شاخصترین محصولات این شهرستان که در ایران و جهان رتبه نخست را به خود اختصاص دادهاست، زعفران بوده که میانگین تولید چهار کیلوگرم در هکتار و با تولید سالانه ۱۲۰ تن است.
در سطح استان ۱۱۷ هزار خانوار به کشت زعفران مشغول هستند که از این میزان بین ۱۴ تا ۱۵ هزار خانوار به زعفرانکاران تربتحیدریه اختصاص دارد.
اکنون به ازای هر هکتار زمین زعفران، ۲۱۸ نفر شغل ایجاد میکند که در کل ۷۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و ۲ تا سه برابر این رقم، اشتغال غیرمستقیم به دست میآید.
مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربتحیدریه با مزیتهای مختلف در حوزه کشاورزی، معدن، صنعت و تجارت در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.
