امروز پنجشنبه، ولادیمیر پوتین ، رئیسجمهور روسیه اعلام کرد که این کشور تا سال ۲۰۳۰ اولین سامانه انرژی هستهای جهان با چرخه سوخت بسته را راهاندازی خواهد کرد.
پوتین در جریان هفته جهانی اتم در مسکو گفت: «اکنون به موضوع اصلی که به اعتقاد من روسیه میتواند به آن افتخار کند، میپردازم؛ زیرا ما در روسیه، در منطقه تومسک ، قصد داریم تا سال ۲۰۳۰ اولین سامانه انرژی هستهای جهان با چرخه سوخت بسته را راهاندازی کنیم.»
رئیسجمهور روسیه خواستار تقویت الزامات ایمنی در هر مرحله از چرخه هستهای، از جمله استخراج اورانیوم و راهاندازی راکتورها، شد.
پوتین در این مجمع بینالمللی گفت: «لازم است که الزامات ایمنی و قابلیت اطمینان در هر مرحله از چرخه هستهای، از جمله استخراج اورانیوم، بهرهبرداری از راکتورها و مدیریت سوخت هستهای مصرفشده و پسماندهای رادیواکتیو، تقویت شود. علاوه بر این، مقررات در این زمینه باید به گونهای تنظیم شود که تعادل دقیقی بین توسعه صلحآمیز اتم و تقویت نظام عدم گسترش هستهای حفظ شود.»
پوتین همچنین نیاز به مدلهای مالی مدرن برای ساخت نیروگاههای هستهای را اعلام کرد و گفت: «من معتقدم که ایجاد مدلهای مالی مدرن برای ساخت نیروگاههای هستهای و جذب مشارکت موسسات مالی بینالمللی و بانکهای توسعه در چنین پروژههایی ضروری است.»
مجمع بینالمللی هفته اتم از ۲۵ تا ۲۸ سپتامبر در مسکو برگزار میشود و به مناسبت هشتادمین سالگرد صنعت هستهای روسیه، به بخش انرژی اتمی و بخشهای مرتبط با آن اختصاص دارد.
منبع: آر تی