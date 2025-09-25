باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله تاکید کرد که دشمن اسرائیلی به حملات وحشیانه و نسل‌کشی خود علیه مردم فلسطین در نوار غزه ادامه می‌دهد. او اشاره کرد که جنایت قحطی، محاصره و محروم کردن از آب، همزمان با حمله‌ای متمرکز به شهر غزه، به طور مداوم تشدید می‌شود.

او تاکید کرد که حمایت آشکار آمریکا همان چیزی است که به رژیم تروریستی اسرائیل پوشش لازم برای ادامه جنایاتش را می‌دهد. وی افزود که آمریکا یک شریک کامل برای دشمن اسرائیلی در تمام سطوح است و هر چقدر که اشغالگران در جنایات خود پیش می‌روند، آمریکایی‌ها حمایت سیاسی، نظامی و معنوی بیشتری ارائه می‌دهند.

به عنوان شاهدی بر این ادعا، او به استفاده واشنگتن از حق وتو در شورای امنیت علیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای که خواستار آتش‌بس و رفع محدودیت از کمک‌های بشردوستانه بود، اشاره کرد. سید الحوثی همچنین به سفر یک هیات بزرگ از کنگره و تصویب قرارداد تسلیحاتی برای تقویت توانایی‌های اشغالگران اشاره کرد و گفت که آمریکایی‌ها بر ادامه تجاوز، محاصره و گرسنگی دادن به کودکان غزه اصرار دارند.

حزب‌الله دژ مستحکم امت در برابر اسرائیل

سید عبدالملک الحوثی تاکید کرد که حزب‌الله بوده و همچنان دژ مستحکم امت عربی و اسلامی در برابر تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل است. او اشاره کرد که برخی از رژیم‌های عربی به توطئه‌های فشرده خود با اشغالگران اسرائیلی، به زیان حاکمیت امت و منافع مردمشان، ادامه داده‌اند.

سید الحوثی در سخنرانی خود به تحولات اخیر در غزه، حملات رژیم تروریستی اسرائیل به لبنان و سوریه، و همچنین مواضع دولت لبنان و گرایش‌های آمریکا در منطقه پرداخت. وی تاکید کرد که مقاومت لبنان و حزب‌الله نقشی اساسی در حفاظت از منطقه و بازدارندگی تجاوز ایفا کرده‌اند.

حملات اسرائیل به لبنان

سید الحوثی تاکید کرد که دشمن اسرائیلی در لبنان تجاوزات خود را با حملات هوایی و هدف قرار دادن غیرنظامیان ادامه می‌دهد. وی به ارتکاب کشتار علیه یک خانواده در بنت جبیل و مناطق دیگر و همچنین به تشدید عملیات آتش‌سوزی درختزار‌ها در خط مقدم و هدف قرار دادن غیرنظامیان در جنوب اشاره کرد.

او افزود که اشغالگران خانه‌ها را در برخی از روستا‌های مرزی منفجر و تخریب می‌کنند و این حملات را نقض کامل توافق با دولت لبنان دانست. سید الحوثی از مواضع دولت لبنان انتقاد کرد و گفت که این دولت ذلیل، مطیع و ضعیف است و در حد مسئولیت خود نیست. او افزود که این دولت خدمت رایگانی به دشمن اسرائیلی ارائه می‌دهد و از حاکمیت لبنان دفاع نمی‌کند.

او معتقد بود که حزب‌الله و مقاومت در لبنان نقش اساسی در حفاظت از منطقه در برابر طرح آمریکایی-اسرائیلی داشته‌اند و تاکید کرد که حزب الله دژ و سد محکم امت بوده و هست، در حالی که برخی از رژیم‌های عربی توطئه‌های خود را با دشمن اسرائیلی ادامه داده‌اند.

حملات اسرائیل به سوریه

همچنین، سید الحوثی اشاره کرد که دشمن اسرائیلی به تجاوز کامل خود به سوریه ادامه می‌دهد، در حالی که گروه‌های مسلط بر این کشور، اشغالگران را دشمن خود نمی‌دانند، بلکه به دنبال هماهنگی امنیتی با آنها هستند.

او توضیح داد که رژیم تروریستی اسرائیل در چارچوب طرح خود برای دالان داوود به منظور رسیدن به رود فرات عمل می‌کند. وی تاکید کرد که ادامه ستم شبه نظامیان حاکم بر سوریه بر اقلیت‌ها و هل دادن آنها به آغوش دشمن، در چارچوب طرح صهیونیستی صورت می‌گیرد.

موضع آمریکا و اظهارات اخیر باراک

سید الحوثی به اظهارات فرستاده آمریکا به سوریه و لبنان اشاره کرد و آنها را به وضوح بیانگر سیاست رسمی آمریکا نسبت به منطقه دانست. وی افزود که این اظهارات نشان می‌دهد که رژیم تروریستی اسرائیل یک داستان متفاوت و یک متحد استراتژیک مهم برای آمریکایی‌ها است.

او افزود که واشنگتن رژیم‌های عربی را تنها گاوی شیرده می‌بیند، در حالی که رژیم تروریستی اسرائیل را یک شریک استراتژیک با جایگاه ویژه می‌داند. رهبر انصارالله صلح با رژیم تروریستی اسرائیل را صلحی واهی که عرب‌ها به دنبال آن هستند توصیف کرد و به اظهارات فرستاده آمریکا استناد کرد که تاکید کرده بود درگیری بر سر مرز‌ها نیست، بلکه بر سر سلطه و سیطره است.

غزه و راه‌حل دو دولتی

سید الحوثی به شناسایی اخیر کشور فلسطین توسط برخی کشور‌های غربی اشاره کرد و تاکید کرد که این تنها یک مسئله است که از ابتدای اشغال اسرائیل در سازمان ملل متحد وجود داشته است.

او گفت که عنوان راه‌حل دو دولتی به معنای یک دولت فلسطینی صوری و خلع‌سلاح‌شده است که تابع منافع رژیم تروریستی اسرائیل و محدود به بخشی کوچک از فلسطین است.

مهاجرت معکوس در رژیم اشغالگر و پایداری مقاومت

سید الحوثی پایداری گروه‌های مقاومت فلسطین را ستود و تاکید کرد که گردان‌های القسام و سرایا القدس با کارایی بالا به عملیات خود ادامه می‌دهند و با امکانات محدود، خسارات سنگینی به دشمن وارد می‌کنند.

او توضیح داد که این عملیات شامل تک‌تیراندازی، کمین، انفجار بسته‌های انفجاری و میدان‌های مین، و حملات تهاجمی، علاوه بر حملات موشکی به تجمع نیرو‌های اشغالگر و شهرک‌های اطراف غزه است که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از بیست سرباز و افسر اسرائیلی شده است.

سید حوثی اشاره کرد که پایداری مردم فلسطین و ثبات مجاهدان آنها در داخل رژیم اشغالگر نیز شروع به نتیجه دادن کرده است، به طوری که مهاجرت معکوس بی‌سابقه‌ای آغاز شده و دایره یاس در میان صهیونیست‌ها گسترش یافته است.

او فرار سربازان را پدیده‌ای گسترده در میان دشمن دانست که از تاثیرات پایداری غزه و فداکاری‌های مجاهدان است و پرسید: اگر این تاثیر پایداری تنها غزه است، پس وضعیت چگونه خواهد بود اگر کل امت به حرکت درآید و دایره شجاعت و فداکاری گسترش یابد؟

سید حوثی همچنین از تظاهرات‌های حمایت از غزه که در بحرین، لبنان، تونس، مراکش و یمن برگزار شد، علاوه بر تحرکات در ۱۹ کشور در اروپا و آمریکا، تمجید کرد. او توضیح داد که ناوگان پایداری با ۴۳ کشتی از اسپانیا، ایتالیا و تونس به راه افتاده است و قرار است ۶ کشتی دیگر از یونان به آن بپیوندند. وی تاکید کرد که فعالان به دنبال شکستن محاصره نوار غزه هستند.

منبع: المیادین