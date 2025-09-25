نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد: آمریکا با اعمال محدودیت‌های غیرقانونی علیه هیات عالی‌رتبه ایران تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد طی نامه‌ای رسمی به دبیرکل، رئیس مجمع عمومی، مشاور حقوقی سازمان ملل و رئیس کمیته روابط با کشور میزبان، اقدامات اخیر ایالات متحده آمریکا در محدود کردن آزادی تردد رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و دیگر اعضای هیأت ایرانی در نیویورک را «نقض فاحش تعهدات بین‌المللی» خواند.

امیر سعید ایروانی در نامه خود تصریح کرده است: «این محدودیت‌ها نه‌تنها خلاف منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله توافق‌نامه مقر ۱۹۴۷ و کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های ملل متحد ۱۹۴۶ است، بلکه صرفاً با انگیزه‌های سیاسی و در چارچوب سیاست موسوم به فشار حداکثری آمریکا علیه ایران اعمال شده و نقض مضاعف تعهدات کشور میزبان به شمار می‌رود.» وی افزوده است که این‌گونه اقدامات آمریکا مصداق «تجاوز آشکار به اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها» و «خدشه‌دار کردن حیثیت و کرامت نمایندگان جمهوری اسلامی ایران» است.

نماینده دائم کشورمان همچنین یادآور شده است که آمریکا با سوءاستفاده از امتیاز میزبانی، به «انتشار اطلاعات نادرست، تبلیغات مخرب و اتهامات بی‌اساس علیه مقامات ایرانی» دست زده است. وی تأکید کرده است که این نقض‌ها باید در پیوند با دیگر اقدامات غیرقانونی آمریکا از جمله اعمال تدابیر قهری یکجانبه، محدود کردن دسترسی مردم ایران به تجهیزات پزشکی و کالا‌های بشردوستانه و نیز تجاوز نظامی اخیر آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ مورد بررسی قرار گیرد.

ایروانی با استناد به اظهارنظر مشاور حقوقی سازمان ملل در سال ۱۹۶۷ مبنی بر اینکه «سازمان ملل نمی‌تواند به درستی ایفای نقش کند اگر نمایندگان دولت‌ها در انجام وظایف خود یا سفر به نشست‌ها با مانع رو‌به‌رو شوند»، هشدار داد ادامه این رویه «آسیب جبران‌ناپذیر» به کارکرد سازمان و حقوق اعضا وارد خواهد کرد.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در پایان از دبیرکل سازمان ملل خواست تا به فوریت اقدام‌های لازم را در چارچوب اختیارات و سازوکار‌های حقوقی از جمله ماده ۲۱ توافق‌نامه مقر اتخاذ کرده و کشور میزبان را به اجرای کامل تعهدات خود وادار سازد. وی بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده باید از اقدامات و ترک فعل‌هایی که مانع ایفای وظایف نمایندگان ایران می‌شود دست برداشته، اصل حسن نیت و عدم تبعیض را رعایت کرده و از کارزار تخریبی علیه دیپلمات‌های ایرانی فوراً خودداری کند.

