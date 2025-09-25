باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامرضا نوری‌قزلجه عصر پنجشنبه در نشست تخصصی با فعالان اقتصادی بخش کشاورزی شهرستان ملایر، نقش صادرات را در انتقال تکنولوژی و افزایش بهره‌وری برجسته دانست.

وی تاکید کرد: اگر مدیریت خوب صورت گیرد، می‌توانیم انتهای زنجیره دامداری کوچک را حتی در روستاهای کوچک ببینیم و همه تولیدات را به صادرات وصل کنیم.

نوری‌قزلجه گفت: صادرات فناوری و رقابت می‌آورد، به بهره‌وری مفهوم می‌دهد، بازار را تنظیم می‌کند و ما را به بازارهای جهانی وصل می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی درباره چاه‌های غیرمجاز نیز اظهار کرد: این موضوع خارج از حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی و در حوزه مسوولیت وزارت نیرو است و طبق قانون، بر اساس آبی که وزارت نیرو تحویل می‌دهد، برنامه‌ریزی کرده و کشاورزی کشور را مدیریت کنیم.

سامانه بازارگاه اصلاح می‌شود

نوری‌قزلجه با اشاره به وجود بی‌انضباطی در بازارگاه نهاده‌های کشاورزی، بر لزوم ساماندهی این بازار تاکید کرد و گفت: بازارگاه باید مانند بورس عمل کند اما در حال حاضر تولیدکننده از شرکت‌های واسط خریداری می‌کند.

وی از طراحی سیستم تامین مالی متصل به بانک‌ها در بازارگاه خبر داد و افزود: از نظر میدانی کمبود نهاده‌ای نداریم و تامین کالا برای کشور ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین به رفع مشکل تسهیلات خرید تراکتور پس از سه سال اشاره و بیان کرد: با تدبیر اتخاذ شده، مسیر تسهیلاتی درست شد و وام‌های تراکتور در کشور راه افتاد.

حمایت از تولیدکنندگان خرد و تاکید بر خودکفایی

نوری‌قزلجه ادامه داد: در حال حاضر در کشور هیچ مشکل کمبود کود شیمیایی وجود ندارد و توزیع کودهای یارانه‌ای که قبلاً ممنوع بود، از سال گذشته آزاد شده است.

وی بر حمایت از تولیدکنندگان خرد و روستایی تاکید و از افزایش ۲۲ درصدی نفوذ نهاده‌های یارانه‌دار به روستاها در سال گذشته خبر داد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت خودکفایی در امنیت غذایی طبق تاکیدات رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی، گفت: با واردات نمی‌توان نیاز غذایی کشور را تامین کرد.

نوری‌قزلجه با اشاره به وجود تکنولوژی‌هایی که امکان تولید یک کیلوگرم محصول را با تنها سه لیتر آب فراهم می‌کنند، بر لزوم حرکت به سمت این فناوری‌ها تاکید کرد.

در تامین کالاهای اساسی هیچ مشکلی نداریم

وی توسعه گلخانه‌ها را راهبردی مهم خواند و گفت: گلخانه‌ها ۶ برابر محصول بیشتر و مصرف آب ۶ برابر کمتر تولید می‌کنند.

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: تنظیم بازار شب عید در کشور بدون تحمیل هزینه به دولت تامین شد.

نوری‌قزلجه بیان کرد: در مسیر حمایت از تولید و تولید کننده مبارزه با هرگونه مفسده را در جهاد کشاورزی باز کردیم و هر مسیری که منابع کشور را به هدر می‌دهد را قرار است اصلاح کنیم.

وی با بیان اینکه برای صدور مجوز به واحدهای کوچک دستورالعمل دادیم، گفت: در کنار حمایت از واحدهای بزرگ و هایتک، اما نمی‌خواهیم تولیدکننده خرد روستایی له شود و پیوست عملی و عینی عدالت را انجام می‌دهیم‌.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شعار «وفاق ملی»، خاطرنشان کرد: به دور از هرگونه دعواهای جناحی و گروهی؛ وفاق ملی نیاز امروز جامعه ماست و همه دشمنان فهمیده‌اند که ملت پشتیبان این نظام است.

نوری‌قزلجه با اشاره به نقش مهم صادرات محصولات کشاورزی در تأمین ارز، ابراز امیدواری کرد: به زودی شاهد برداشته شدن تعهدات ارزی از صادرات بخش کشاورزی باشیم.

اتحاد مقدس مسیر پیشرفت را هموار می‌کند

وی با تأکید بر ضرورت وفاق ملی در جامعه، گفت: شعار وفاق ملی و اتحاد مقدس، مسیر پیشرفت و حرکت رو به جلوی کشور را هموار می‌کند و وفاق ملی نیاز مبرم امروز جامعه ماست.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: امروز برای همه روشن شده که ملت ایران پشتیبان نظام هستند و نمی‌توان خواست این ملت با عظمت و بااراده را تغییر داد و باید از دعواهای جناحی و گروهی فاصله گرفت و بر اساس اتحاد و همدلی حرکت کرد.

نوری‌قزلجه ضمن تقدیر از هماهنگی و هم‌افزایی موجود در شهرستان ملایر، این ویژگی را مایه خیر و برکت دانست و اظهار کرد: قدمت مدنیت و متانت از همه جای این شهر دیده می‌شود.

منبع ایرنا