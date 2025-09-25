باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - آبشار زیبای بیشه در کنار رودخانه همیشه جاری سزار و ایستگاه راه آهن بیشه؛ در فاصله ۷۰ کیلومتری شهر خرم‌آباد و در کنار مردمانی با صفا و صمیمی، موجب شده تا لرستان در حوزه گردشگری طبیعی با داشتن زیبایی‌های منحصر‌به‌فرد، به مقصدی برای مسافران و گردشگران تبدیل شود.

این آبشار زیبا و دائمی، در کنار رودخانه و ریل راه‌آهن موجب شده تا نام آبشار بیشه در میان پرمخاطب‌ترین جاذبه‌های گردشگری طبیعی لرستان قرار گیرد.

سالانه ۸۰ هزار گردشگر از روستای هدف گردشگری بیشه بازدید می‌کنند

لرستان معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: سالانه قریب به ۸۰ هزار گردشگر از روستای هدف گردشگری بیشه بازدید می‌کنند.

علی قربانی امروز سوم مهرماه در جریان بازدید از روستای گردشگری بیشه، بیان کرد: این سفر به‌منظور بررسی مسائل و مشکلات روستا‌ها و همچنین برگزاری نشستی با دهیاران منتخب و بخشداران استان لرستان به‌دعوت معاونت امور عمرانی استانداری لرستان انجام شد.

وی در خصوص بازدید از این روستای گردشگری اضافه کرد: روستای گردشگری بیشه جزو منحصر به فردترین روستا‌های گردشگری کشور است که سالانه قریب به ۸۰ هزار گردشگر از این روستا بازدید می‌کنند.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: روستای بیشه بعد از کندوان که امسال قریب به ۱۶۰ هزار گردشگر داشته، بیشترین گردشگر را در ایران دارد.

قربانی تصریح کرد: در برنامه‌ی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعتبارات ویژه‌ای به این روستا‌های هدف گردشگری اختصاص خواهد یافت.

وی ادامه داد: با کمک معاون عمرانی استانداری لرستان اعتباراتی را برای زیرساخت‌های این روستا اختصاص خواهیم داد.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تصریح کرد: با توجه به محدودیت آب و خاکی که در کشور داریم، گردشگری می‌تواند یکی از منابع اصلی اقتصاد روستایی در ایران محسوب شود.

وی با اشاره به این‌که روستا‌های بسیار خوب و با پتانسیل بالایی در کشور داریم، اضافه کرد: با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف این روستا‌ها می‌توان گردشگر داخلی و خارجی جذب کرد که لازم است بخش خصوصی نیز پای کار بیاید.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی در زمینه روستا‌های گردشگری در لرستان انجام شده، اما هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که تصمیماتی اتخاذ خواهیم کرد که بتواند زیرساخت‌های روستا‌های این منطقه را تقویت کند.

با وجود این همه زیبایی و موهبت الهی، از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور، نام روستای گردشگری بیشه برای ثبت جهانی انتخاب شده و با طی کردن مراحل قانونی و رفع مشکلات و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این روستا جهانی خواهد شد.