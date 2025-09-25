روسیه و چین از شورای امنیت خواسته‌اند روز جمعه درباره قطعنامه‌ای برای تعویق شش‌ماهه تحریم‌های ایران رأی‌گیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که روسیه و چین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته‌اند فردا در مورد قطعنامه‌ای که اعمال تحریم‌ها علیه ایران را به مدت شش ماه به تعویق می‌اندازد، رأی‌گیری کند.

قرار است تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ساعت ساعت ۰:۰۰ شنبه به وقت گرینویچ (۳:۳۰ بامداد به وقت تهران) مجددا اعمال شود. این امر پس از آن اتفاق می‌افتد که یک ماه پیش انگلیس، فرانسه و آلمان (تروئیکای اروپایی) در ادعایی بی‌اساس، تهران را به نقض تعهدات هسته‌ای خود متهم کرده و مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌ها را فعال کردند. 

شایان ذکر است که یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل با ۱۵ عضو، به حداقل ۹ رأی موافق و عدم وتو توسط انگلیس، فرانسه یا آمریکا نیاز دارد.

 امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه شب گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور کشورمان دیدار کرد. پس از این دیدار، او در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دسترسی به توافق همچنان ممکن است. با این حال، او ادعا‌هایی در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مطرح کرده و خواسته‌های غرب مبنی بر «دسترسی کامل آژانس، شفافیت درباره ذخایر مواد غنی شده و از سرگیری فوری مذاکرات» را تکرار کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: شورای امنیت ، اسنپ بک ، تحریم ایران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
آقا ما دیگه مذاکره نخواهیم چه کسی رو باید ببینیم؟
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
چه فایده
وتو میکنن
۱
۲
پاسخ دادن
