باشگاه خبرنگاران جوان- یک قطار حامل کمکهای بشردوستانه از کشور قزاقستان، شامل ۲۶ واگن، از طریق بندر تورغندی وارد ولایت هرات شده است.
مقامهای محلی هرات اعلام کردند که از مجموع این کمکها، ۱۶ محموله با حضور مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی به صورت رسمی تحویل گرفته شد.
در این مراسم اکباسوف گزیز، سفیر قزاقستان در کابل، حضور داشت و بر ادامه تعهد کشورش برای کمکهای بشردوستانه به افغانستان تأکید کرد.
این کمکها شامل ۷۲۰ تن آرد، ۱۳۰ تن شکر، ۵۰۰ خیمه و دو هزار پتو است که به خانوادههای نیازمند در هرات و ولایات همجوار توزیع خواهد شد.
مقامهای محلی هرات از این اقدام قزاقستان قدردانی کرده و گفتند این گونه همکاریها در بهبود زندگی خانوادههای آسیبپذیر نقش مهمی دارد.