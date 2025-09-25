باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا کاظمی،وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به کاهش شمار دانش‌آموزان مهاجر به دلیل بازگشت گسترده اتباع به افغانستان، اعلام کرد که حدود ۵۰ هزار دانش‌آموز مهاجر هنوز موفق به ثبت‌نام نشده‌اند. وی تأکید کرد که با همکاری وزارت کشور و مراکز امور اتباع، راهکارهایی برای ثبت‌نام این افراد در نظر گرفته شده است تا از حق آموزش محروم نشوند.

کاظمی با بیان اینکه ثبت‌نام مهاجران از ابتدای شهریور آغاز شده، افزود: «تاکنون حدود ۲۵۰ هزار دانش‌آموز مهاجر که مدارک قانونی لازم را ارائه کرده‌اند، ثبت‌نام قطعی شده‌اند.» وی با تأکید بر رویکرد انسانی وزارت آموزش و پرورش، آموزش را حقی عمومی دانست و گفت: «برای کودکانی که به دلایل مختلف در ایران مانده‌اند، مسیر قانونی برای تحصیل فراهم خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش به وضعیت نیروهای نهضت سوادآموزی اشاره کرد و گفت جذب نیروهای آموزشی با هر نوع قرارداد، منوط به دریافت مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه است. وی افزود که در صورت صدور مجوز، نیروهای مورد نیاز جذب خواهند شد.