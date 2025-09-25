در دیدار شیخ شیراحمد حقانی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، با علی‌رضا بیگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، بر تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- شیخ شیراحمد حقانی،سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، با علی‌رضا بیگدلی، سرپرست سفارت جمهوری ایران در کابل، و هیأت همراه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست بیگدلی با تبریک انتصاب شیراحمد حقانی به این سمت، بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان افغانستان و ایران، خواستار گسترش همکاری‌ها به ویژه در حوزه فرهنگ، صنایع‌دستی و برگزاری نمایشگاه‌ها شد.

در مقابل، شیخ شیراحمد حقانی نیز بر اهمیت فرهنگ به عنوان عاملی برای پیوند ملت‌ها اشاره کرد و بر لزوم تقویت روابط بر پایه احترام متقابل و گفت‌وگوی سازنده تأکید نمود.

برچسب ها: سفیر ایران در افغانستان ، علیرضا بیگدلی ، تعامل با طالبان
تبادل نظر
