امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت معادن طالبان و کمیته نروژ

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت معادن و نفت حکومت طالبان و کمیته نروژ برای افغانستان با امضای یک تفاهمنامه همکاری، توافق کردند تا در زمینههای علمی، پژوهشی و آموزشی همکاریهای مشترک را آغاز کنند.
این توافق که امروز (پنجشنبه، ۳ مهر) در کابل با حضور هدایتالله بدری، سرپرست وزارت معادن و نفت طالبان، و تاریا میگنوسن واتردال، رئیس کمیته نروژ، به امضا رسید، بر ارتقای ظرفیت کارمندان و ایجاد کمیته مشترک تحقیقاتی تأکید دارد.
بر اساس این تفاهمنامه هشتمادهای، دو طرف در حوزههای علمی، پژوهشی و آموزشی همکاری خواهند کرد. هدایتالله بدری بر اهمیت این توافق تأکید و از کمیته نروژ درخواست کرد در ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت معادن همکاری کند. رئیس کمیته نروژ نیز تعهد کامل خود را برای همکاری با وزارت معادن و نفت طالبان اعلام کرد.
پیش از این نیز مقامات اداره ملی حفاظت محیط زیست حکومت طالبان تفاهمنامهای به ارزش ۷۰ هزار و ۶۲۶ دلار با کمیته نروژ امضا کرده بودند که شامل اجرای پروژهای در ولایتهای بدخشان، فاریاب، بلخ و تخار میشد.