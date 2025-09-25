باشگاه خبرنگاران جوان- مقام‌های محلی در قندهار اعلام کردند ایجاد موانع از سوی پاکستان در گذرگاه مرزی«سپین‌بولدک – چمن» موجب توقف هزاران وسیله نقلیه تجاری شده و زیان‌های مالی قابل توجهی به تاجران و مردم وارد کرده است.

حافظ حقمل، مسئول اطلاعات شهرستان سپین‌بولدک، گفت پاکستان به بهانه‌های مختلف و به صورت مکرر، رفت‌وآمد کامیون‌ها را محدود کرده و تعداد وسایل نقلیه مجاز از صدها دستگاه به ۳۰ تا ۴۰ دستگاه در روز کاهش یافته است.

به گفته وی، این اقدام باعث انباشت نزدیک به ۱۸ هزار وسیله نقلیه در سمت افغانستان شده است. اگرچه این موضوع در سطح بالا بین دو کشور مطرح شده، اما تاکنون راه‌حلی برای آن پیدا نشده است.

تاجران محلی نیز اعلام کردند که در گذشته روزانه حدود ۱۲۰۰ کامیون از این گذرگاه تردد می‌کرد، اما اکنون توقف طولانی کامیون‌ها از سوی پاکستان باعث تأخیر در تحویل کالاها شده است.

عبدالباقی بینا، معاون اتاق تجارت قندهار، با اشاره به زیان‌بار بودن این تأخیرها برای هر دو کشور، هشدار داد که بسته شدن مکرر این گذرگاه به اقتصاد هر دو طرف آسیب می‌زند.

در سال جاری مسدود شدن مکرر گذرگاه‌های پاکستان به‌روی کامیون‌های باری افغانستان، سبب شده تا سطح تجارت بین دو کشور به گونه بی‌سابقه‌ای کاهش یابد.