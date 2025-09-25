باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت خدمات عمومی طالبان اعلام کرد در شهریورماه ۱۴۰۴، بیش از ۴۲۱ هزار و ۷۰۰ تُن انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی از طریق خطوط ریلی افغانستان وارد یا صادر شده است. بر اساس گزارش این وزارتخانه، بندر حیرتان در شمال افغانستان با جابهجایی ۲۹۴ هزار و ۴۸۱ تُن کالا، سهم عمدهای از این انتقالات را به خود اختصاص داده است.
پس از آن، بندر تورغندی با ۵۴ هزار و ۴۶۲ تُن، مسیر ریلی خواف–هرات با ۵۲ هزار و ۸۶۰ تُن و بندر آقینه با ۱۹ هزار و ۸۹۷ تُن در رتبههای بعدی قرار دارند. در همین دوره، حدود ۱۹۴۶ تُن کالا شامل میوههای خشک، آبانار و برنج از افغانستان به کشورهای دیگر صادر شده است.
وزارت خدمات عمومی طالبان تأکید کرد که گسترش فعالیتهای ریلی نهتنها موجب افزایش درآمدهای ملی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید میشود، بلکه زمینهساز خودکفایی و رشد پایدار اقتصادی نیز خواهد بود.
در سالهای اخیر، افغانستان سرمایهگذاریهای قابل توجهی در توسعه زیرساختهای ریلی انجام داده است.