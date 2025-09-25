باشگاه خبرنگاران جوان- سیما باهوس، معاون دبیر کل سازمان ملل، اعلام کرد که توافقنامهای تازه با اتحادیه اروپا برای حمایت از زنان افغانستان امضا شده است.
این توافقنامه روز پنجشنبه در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و با حضور یوزف سیکلا، نماینده اتحادیه اروپا، به امضا رسید.
باهوس تأکید کرد که این توافقنامه بر گسترش حمایتها از برنامهای ویژه زنان و دختران افغانستان متمرکز است و افزود که زنان افغان بیش از هر زمان دیگری به کمکهای جامعه جهانی نیاز دارند. وی اتحادیه اروپا را یکی از شرکای حیاتی در زمینه حمایت از زنان توصیف کرد.
این در حالی است که زنان افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان با محدودیتهای گستردهای مواجه شدهاند؛ از جمله محرومیت دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه و ممنوعیت کار زنان در بخشهای دولتی و بسیاری از نهادهای غیردولتی. سازمان ملل این محدودیتها را «بیسابقه در جهان» توصیف کرده و هشدار داده که حذف نیمی از جمعیت کشور از عرصههای آموزشی، کاری و اجتماعی پیامدهای جدی برای آینده افغانستان دارد.