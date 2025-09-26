وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت به منزله ضربه‌ای مهلک علیه دیپلماسی و رژیم منع اشاعه خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و چو هیون، وزیر امور خارجه کره جنوبی در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

عراقچی با اشاره به اقدام ناموجه و غیر قانونی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، مسئولیت مهم کره جنوبی به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت را یادآور شد و خواستار مسئولیت‌پذیری همه اعضای شورای امنیت برای جلوگیری از تخریب روند‌های دیپلماتیک به واسطه سوء استفاده از شورای امنیت شد.

وی همچنین با تبیین ابتکار‌ها و پیشنهاد‌های مطرح‌شده طی چند هفته گذشته از جمله تفاهم منعقده بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت تسهیل تعاملات بین ایران و آژانس در شرایط جدید، کارشکنی سه کشور اروپایی و آمریکا در پیشبرد دیپلماسی را ادامه رویکرد غیرقانونی و زیاده‌خواهانه آنها طی دو دهه گذشته ارزیابی کرد و تاکید کرد بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت به منزله ضربه‌ای مهلک علیه دیپلماسی و رژیم منع اشاعه خواهد بود که پیامد‌های غیر قابل پیش‌بینی به دنبال خواهد داشت و مسئولیت آن بر عهده بانیان آن خواهد بود.

عراقچی ابراز امیدواری کرد که رئیس دوره‌ای شورای امنیت و کلیه اعضای این نهاد با درک مسئولیت تاریخی خود در قبال دیپلماسی، مانع از اقدام غیرقانونی و ناموجه چند کشور عضو برای بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورا در سال ۲۰۱۵ علیه ایران شوند.

وزیر امور خارجه کره جنوبی با تاکید بر سیاست این کشور در حمایت از دیپلماسی و با اشاره به رای ممتنع به قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی در تمدید لغو تحریم‌های ایران، تصریح کرد که کره جنوبی به وظایف خود در جایگاه ریاست شورای امنیت با رویکردی حرفه‌ای و بی‌طرفانه ادامه می‌دهد.

Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۵۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
کدامین دیپلماسی مگر دنیا قانون دارد قانون جنگل بهتر از قانون سازمان ملل است دلتان را به این سازمان و سازمانهای وابسته به ان خوش نکنید که ضرر خواهیم کرد همانطور که تاکنون ضرر کرده ایم
۰
۲
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۱:۴۴ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
چرا با کره دیدار میکنی کره خودش طرح می‌دهد از ترس آمریکا بطرح خودش ممطنع رای می‌دهد رییس شورای امنیت باشد ولی ازترس آمریکا کارازدستش بر نمی اید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
تروئیکای اروپایی به دلیل نقض مکرر تعهدات برجامی، صلاحیت استفاده از اسنپ‌بک را ندارند
سه کشور اروپایی، به دلیل نقض مکرر تعهدات برجامی خود، از نظر حقوقی، سیاسی و اخلاقی صلاحیت استفاده از اسنپ بک را ندارند.
مدعیان به خوبی آگاهند که در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ارزش‌های دینی و تاریخی، هیچ جایگاهی برای سلاح هسته‌ای وجود ندارد.
متأسفانه سه کشور اروپایی در حالی به نادرستی، مدعی عدم پایبندی ایران به تعهدات خود شده اند که به رغم خروج آمریکا از برجام، ایران تا به مدت یک سال و با حسن نیت تعهدات خود را به صورت کامل اجرا نمود و سپس وفق برجام اقدامات جبرانی خود را به انجام رساند.
هیچ یک از سه کشور اروپایی، نه تنها تجاوز آشکار رژیم اسرائیل و آمریکا در حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را که نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل بود، محکوم نکردند، که هر کدام به نحوی با آن همراهی نمودند، گفت: آن‌ها اگر واقعاً نگران اشاعه سلاح هسته‌ای هستند، باید با محکومیت صریح این رژیم و آمریکا، صداقت خود را نشان دهند.
سه کشور اروپایی، به دلیل نقض مکرر تعهدات برجامی خود، از نظر حقوقی، سیاسی و اخلاقی صلاحیت استفاده از اسنپ بک را ندارند.
به خصوص با برخی طرف های اروپایی که با عدم پایبندی به تعهدات خود از جمله لغو موثر تحریم ها، اقدامات اعتمادزدا را در دستور کار قرار داده‌اند.
ایران همواره از مذاکره هدفمند و مؤثر استقبال کرده و در تمام این مدت نیز آن را ادامه داده است اما در برابر زیاده‌خواهی و فشار غیرمنصفانه هرگز تسلیم نخواهد شد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
آقا شش ماهه میشه شب عید و عید که میخوان اون موقع کند بزنن به کاسبی ها
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خداشناس
۱۰:۱۳ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
خواهشا بیا بنشین تو دفترت تو تهران به صلاح مملکت است اینقدر این ور و انور رفتی چه گلی به سر ایران و ایرانی زدی هر چه بیشتر به اروپایی ها و آمریکا باج دهید بیشتر پروتر خواهند شد . شما اقدامی نکنید اگر اونها سذچایشان نشستن هنوز که تحریمی انجام نشده و یا اصلا تحریمی برداشته نشده که بخواهد برگردد پس چرا دلا 105 طلا 103 شده است پس همه از داخل نشات می گیرد . مظلومیت مردم ایران را کسی اطلاع نداره می گویند کشور مظلوم فلسطین .
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
چرا چین و روسیه خواستار شس ماه هسته و دنبال بازی جدید هستن مرگ یه بار شیون هیچ تماش کنید هر غلطی میخان بکنن همه شون از دم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
چرا اینقدر ساده بازی در میارید سرتونو کردید زیر برف آخرین روز قرارداد قرار بود همه چیز عادی بشه و همه تحریم‌ها برداشته بشه نه اینکه همه چیز از اول شروع بشه و یه قرارداد جدید نوشته بشه، چرا تا روز آخر صبر کردن بعدن یه قرارداد جدید میخوان
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟
قاتل سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد در 13 دی ماه سال 1398 یک حیوان تمام عیار است.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
جهان 2 سال شاهد نسل‌کشی و ویرانی در غزه بود/ شمار شهدای غزه از آغاز جنگ به 65 هزار و 641 نفر رسید هزینه بمب‌های اسرائیل علیه مردم غزه، از پول نفت کشورهای عربی تامین می‌شود آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد نقض قوانین بین‌المللی است. آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اسرائیل در غزه مرتک نسل کشی شده است.
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
توازایران حرف بزن وخودت رابین، اگر ایرانی باشی!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ادعای مقامات آمریکایی در پایبندی به دیپلماسی غیر واقعی است. وعده‌های توخالی اروپا ایران را به کاهش تعهدات برجامی واداشت.
۰۸:۵۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
ادعای مقامات آمریکایی در پایبندی به دیپلماسی غیر واقعی است. وعده‌های توخالی اروپا ایران را به کاهش تعهدات برجامی واداشت.
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران هم از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
مذاکره در باره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران در سال 1394 به طور کامل پایان یافته است.
مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
پس هزینه کردن برای مذاکره و توافق هسته ای برجام از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود.
رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله از موشک و سلاح‌های خوشه ای و شیمیایی ساخت آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکارعلیه ما استفاده کرده است
چرا آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ چون به خاطر که متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس در مذاکره و توافق هسته ای برجام کوتاهی و سکوت کرده اند.
چرا آمریکا و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ اسرائیل بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلاهک هسته‌ای دارد، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟
چرا آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ چون به خاطر که متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس در مذاکره و توافق هسته ای برجام کوتاهی و سکوت کرده اند.
رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله از موشک و سلاح‌های خوشه ای و شیمیایی ساخت آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکارعلیه ما استفاده کرده است.
ایران اگر خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد. ایران اگر خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد اسرائیل دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد.
چرا آمریکا و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ اسرائیل بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلاهک هسته‌ای دارد، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟
که اعتماد به آمریکا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد.
که اعتماد به اروپا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد.
غربی‌ها قصدی برای لغو تحریم‌های ایران ندارند پس ادامه مذاکره هم اشتباه از سوی ایران بوده است.

اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا غرب جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا انگلیس جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا فرانسه جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آلمان جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
تروئیکای اروپایی به دلیل نقض مکرر تعهدات برجامی، صلاحیت استفاده از اسنپ‌بک را ندارند
سه کشور اروپایی، به دلیل نقض مکرر تعهدات برجامی خود، از نظر حقوقی، سیاسی و اخلاقی صلاحیت استفاده از اسنپ بک را ندارند.
مدعیان به خوبی آگاهند که در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ارزش‌های دینی و تاریخی، هیچ جایگاهی برای سلاح هسته‌ای وجود ندارد.
متأسفانه سه کشور اروپایی در حالی به نادرستی، مدعی عدم پایبندی ایران به تعهدات خود شده اند که به رغم خروج آمریکا از برجام، ایران تا به مدت یک سال و با حسن نیت تعهدات خود را به صورت کامل اجرا نمود و سپس وفق برجام اقدامات جبرانی خود را به انجام رساند.
هیچ یک از سه کشور اروپایی، نه تنها تجاوز آشکار رژیم اسرائیل و آمریکا در حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را که نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل بود، محکوم نکردند، که هر کدام به نحوی با آن همراهی نمودند، گفت: آن‌ها اگر واقعاً نگران اشاعه سلاح هسته‌ای هستند، باید با محکومیت صریح این رژیم و آمریکا، صداقت خود را نشان دهند.
سه کشور اروپایی، به دلیل نقض مکرر تعهدات برجامی خود، از نظر حقوقی، سیاسی و اخلاقی صلاحیت استفاده از اسنپ بک را ندارند.
به خصوص با برخی طرف های اروپایی که با عدم پایبندی به تعهدات خود از جمله لغو موثر تحریم ها، اقدامات اعتمادزدا را در دستور کار قرار داده‌اند.
ایران همواره از مذاکره هدفمند و مؤثر استقبال کرده و در تمام این مدت نیز آن را ادامه داده است اما در برابر زیاده‌خواهی و فشار غیرمنصفانه هرگز تسلیم نخواهد شد.
Iran (Islamic Republic of)
که اعتماد به آمریکا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد. که اعتماد به اروپا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد.
۰۸:۵۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
که اعتماد به آمریکا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد. که اعتماد به اروپا جز هزینه هیچ دستاوردی ندارد.
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۴ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
آگوست سال ۱۹۴۵ آمریکا بر سر شهرهای هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن بمب اتمی انداخت. اکنون ۷۹ سال از آن ماجرا می‌گذرد، اما هنوز هم هیچ‌کس اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده مدعیان حقوق بشر نمی کند، خفه خون گرفتن و سکوت اختیارکرده است. ومجامع حقوق بشری ازسال ۱۹۴۵ تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده مدعیان حقوق بشرنمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیارکرده اند؟
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۴ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
ملت ایران از سال 1332 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که هرگز زیر بار تسلیم و زورگویی دشمنان نخواهد رفت. حکومت نظام جمهوری اسلامی از سال 1357 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که هرگز زیر بار تسلیم و زورگویی دشمنان نخواهد رفت.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
تجاوز اسرائیل جنایتکار و آمریکا جنایتکار به ایران بزرگترین خیانت به دیپلماسی و صلح بود حملات هوایی رژیم صهیونیستی جنایتکار و ایالات متحده آمریکا جنایتکار به ایران خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیف‌کننده تلاش برای استقرار ثبات و صلح بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
1 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران است و هم در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
2 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری است و هم در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
3 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از گروهک تروریستی ضد انقلاب از سال 1357 تاکنون ضد علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
4 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه بیش از 80 کشور جنایتکار دیگر درجنگ تحمیلی هشت ساله از صدام جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی و مالی می کردند.
5 - راه مذاکره با آمریکا بسته است آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 1360 تاکنون ضد علیه ایران از گروهک تروریستی منافقین و سایر گروه های تروریستی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می کنند.
6 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار در 12 تیرماه 1367، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در پرواز معمولی برنامه‏ریزی شده 655، از بندرعباس به مقصد دبی در حالی که هنوز سقف پرواز مورد نظر را به دست نیاورده بود بر فراز آب‏های سرزمینی ایران و در آب‏های اطراف جزیره هنگام، در حمله ای تروریستی به وسیله شلیک دو موشک از ناو آمریکایی وینسنس مورد اصابت قرار گرفت و منفجر شد و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران بی‏گناه، زن و کودک بودند.
7 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار از تروریست ها در ایران کمک و حمایت می کنند.
8 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که دولت وحشی ترامپ جنایتکار و ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در 13 دی ماه سال 1398 در فرودگاه بین المللی بغداد سردار سلیمانی را ترور کردند.
9 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که نیروی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در تیر ماه 1404 با دستور مستقیم، علنی و آشکار ترامپ جنایتکار به تأسیسات هسته ای ایران حمله کرده است.

مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۳ هزار و ۷۴۶ نفر رسیده است؛ آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.


همکاری ایران با آژانس باز هم غلط و اشتباه است چون به خاطر که آژانس به همراه آمریکا و سه کشور اروپایی در مذاکره و توافق هسته ای برجام به ایران خیانت کردند.

حمله پهپادی اسرائیل به ایران از خاک آذربایجان بوده است
پهپادهای اسرائیل از مرز آذربایجان وارد ایران شدند.
که رژیم صهیونیستی از مرز آذربایجان برای نفوذ پهپادها به سمت ایران استفاده کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۴ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار از سال 1945 تاکنون قوانین بین‌الملل را رعایت نمی کند. اروپا جنایتکار از سال 1945 تاکنون قوانین بین‌الملل را رعایت نمی کند. اسرائیل جنایتکار از سال 1945 تاکنون قوانین بین‌الملل را رعایت نمی کند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
جهان 2 سال شاهد نسل‌کشی و ویرانی در غزه بود/ شمار شهدای غزه از آغاز جنگ به 65 هزار و 641 نفر رسید هزینه بمب‌های اسرائیل علیه مردم غزه، از پول نفت کشورهای عربی تامین می‌شود آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد نقض قوانین بین‌المللی است. آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اسرائیل در غزه مرتک نسل کشی شده است.
