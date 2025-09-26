باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و چو هیون، وزیر امور خارجه کره جنوبی در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند.
عراقچی با اشاره به اقدام ناموجه و غیر قانونی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت، مسئولیت مهم کره جنوبی بهعنوان رئیس دورهای شورای امنیت را یادآور شد و خواستار مسئولیتپذیری همه اعضای شورای امنیت برای جلوگیری از تخریب روندهای دیپلماتیک به واسطه سوء استفاده از شورای امنیت شد.
وی همچنین با تبیین ابتکارها و پیشنهادهای مطرحشده طی چند هفته گذشته از جمله تفاهم منعقده بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی جهت تسهیل تعاملات بین ایران و آژانس در شرایط جدید، کارشکنی سه کشور اروپایی و آمریکا در پیشبرد دیپلماسی را ادامه رویکرد غیرقانونی و زیادهخواهانه آنها طی دو دهه گذشته ارزیابی کرد و تاکید کرد بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت به منزله ضربهای مهلک علیه دیپلماسی و رژیم منع اشاعه خواهد بود که پیامدهای غیر قابل پیشبینی به دنبال خواهد داشت و مسئولیت آن بر عهده بانیان آن خواهد بود.
عراقچی ابراز امیدواری کرد که رئیس دورهای شورای امنیت و کلیه اعضای این نهاد با درک مسئولیت تاریخی خود در قبال دیپلماسی، مانع از اقدام غیرقانونی و ناموجه چند کشور عضو برای بازگرداندن قطعنامههای خاتمهیافته شورا در سال ۲۰۱۵ علیه ایران شوند.
وزیر امور خارجه کره جنوبی با تاکید بر سیاست این کشور در حمایت از دیپلماسی و با اشاره به رای ممتنع به قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی در تمدید لغو تحریمهای ایران، تصریح کرد که کره جنوبی به وظایف خود در جایگاه ریاست شورای امنیت با رویکردی حرفهای و بیطرفانه ادامه میدهد.