باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز پنجشنبه وعده داد که اجازه نخواهد داد اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه کند و از پذیرش درخواست برخی سیاستمداران افراطی راست در اسرائیل که خواستار گسترش حاکمیت بر این منطقه و نابودی امید‌ها برای تشکیل یک دولت فلسطینی هستند، خودداری کرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با فشار‌هایی از سوی متحدان خود برای ضمیمه کردن کرانه باختری مواجه شده که موجب نگرانی در میان رهبران عرب شده است. برخی از این رهبران روز سه‌شنبه با ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند.

ترامپ در دفتر بیضی شکل کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «اجازه نخواهم داد اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه کند. نه، اجازه نخواهم داد. این اتفاق نخواهد افتاد.»

وی افزود: «کافی است. وقت آن رسیده که الآن متوقف شود.»

فرانسه، انگلیس، کانادا، استرالیا و پرتغال از جمله کشور‌هایی هستند که در روز‌های اخیر دولت فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، تا حدی به این امید که امکان تحقق راه‌حل دو دولت را زنده نگه دارند. اسرائیل این اقدامات را محکوم کرده است.

ترامپ این اظهارات را در حالی مطرح کرد که نتانیاهو در نیویورک در حال رسیدن بود تا روز جمعه در سازمان ملل سخنرانی کند. دفتر نتانیاهو گفت که نخست‌وزیر تا بازگشت به اسرائیل برای پاسخ به اظهارات ترامپ صبر خواهد کرد.

شهرک‌های اسرائیلی از زمان تصرف کرانه باختری توسط اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷، از نظر اندازه و تعداد رشد کرده‌اند. این شهرک‌ها با شبکه‌ای از جاده‌ها و سایر زیرساخت‌های تحت کنترل اسرائیل به عمق این قلمرو گسترش یافته و زمین را بیشتر تکه تکه کرده‌اند. یک طرح شهرکسازی اسرائیلی که به طور گسترده محکوم شده و به نام پروژه E۱ شناخته می‌شود — که کرانه باختری اشغالی را به دو نیم کرده و آن را از بیت‌المقدس شرقی جدا می‌کند — در ماه اوت تأیید نهایی دریافت کرد. این طرح از میان زمینی که فلسطینی‌ها برای تشکیل دولت خود می‌خواهند، خواهد گذشت.

بزائل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، که یک افراطی در ائتلاف دست راستی حاکم است که نتانیاهو را در قدرت نگه می‌دارد، در آن زمان گفت که یک دولت فلسطینی «از میز محو شده است.»

کشور‌های عرب و مسلمان در جلسه‌ای earlier this week اوایل این هفته به ترامپ در مورد عواقب جدی هرگونه الحاق کرانه باختری هشدار دادند — پیامی که شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت رئیس‌جمهور آمریکا آن را «بسیار خوب می‌فهمد.»

حدود ۷۰۰٬۰۰۰ شهرکنشین اسرائیلی در میان ۲.۷ میلیون فلسطینی در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی — که اسرائیل آن را در اقدامی که توسط اکثر کشور‌ها به رسمیت شناخته نشده ضمیمه کرده — زندگی می‌کنند.

اسرائیل از واگذاری کنترل کرانه باختری خودداری می‌کند، موضعی که می‌گوید پس از عملیات طوفان الاقصی — تقویت شده است.

بخش عمده جامعه بین‌المللی شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی می‌دانند.

اسرائیل با استناد به پیوند‌های تاریخی و مذهبی با این منطقه و با بیان که این شهرک‌ها عمق راهبردی و امنیت ارائه می‌دهند، این موضوع را رد می‌کند.

در حالی که رهبران بین‌المللی در سازمان ملل در نیویورک گرد هم آمده‌اند، آمریکا یک طرح ۲۱ نکته‌ای برای صلح خاورمیانه با هدف پایان دادن به جنگ نزدیک به دو ساله در غزه بین اسرائیل و گروه شبه‌نظامی حماس ارائه کرد.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، گفت که این طرح روز سه‌شنبه با رهبران و مقامات عربستان سعودی، امارات، قطر، مصر، اردن، ترکیه، اندونزی و پاکستان به اشتراک گذاشته شد.

ترامپ، که همچنان قوی‌ترین متحد اسرائیل در صحنه جهانی است، گفت که روز پنجشنبه با نمایندگانی از کشور‌های خاورمیانه و نتانیاهو صحبت کرده و یک توافق در مورد غزه ممکن است به زودی محقق شود.

اسرائیل به دلیل جنگ خود در غزه — که به دومین سالگرد خود نزدیک می‌شود بدون آنکه آتش‌بسی در چشم‌انداز باشد — با محکومیت جهانی مواجه شده است. این مناقشه به گفته مقامات بهداشت محلی، تخریب عظیمی ایجاد کرده و بیش از ۶۵٬۰۰۰ فلسطینی را شهید کرده است.

یک ناظر جهانی گرسنگی می‌گوید بخشی از این قلمرو از قحطی رنج می‌برد.

در عرصه میدانی، مقامات بهداشت محلی گفتند که نیرو‌های اسرائیلی روز پنجشنبه به عمق شهر غزه پیشروی کردند و حملات اسرائیل حداقل ۱۹ نفر را در سراسر غزه کشت.

تلاش‌های بین‌المللی برای ارسال کمک به غیرنظامیان نیز ادامه دارد در حالی که اسرائیل به طور فزاینده‌ای منزوی به نظر می‌رسد.

ایتالیا و اسپانیا روز پنجشنبه کشتی‌های دریایی خود را برای کمک به یک ناوگان بین‌المللی کمک‌رسانی که در هنگام تلاش برای تحویل کمک به غزه مورد حمله پهپادی قرار گرفته است، اعزام کردند. ناوگان جهانی صمود از حدود ۵۰ قایق غیرنظامی برای شکستن محاصره دریایی اسرائیل بر غزه استفاده می‌کند.

منبع: رویترز