رئیس‌جمهور کشورمان و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

پزشکیان در جریان این دیدار همچنین یادداشتی در دفتر یادبود سازمان ملل نوشت که متن آن به شرح زیر است:

بسمه تعالی

در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ در اجلاس سازمان ملل شرکت داشتیم به همراه هیئت ایرانی، و این در حالی بود که رژیم صهیونیستی تمامی مقررات و قوانین سازمان ملل را و سازمان‌های حقوق بشری را زیر پا گذاشته بود و گوش به مسئولین این سازمان و سازمان‌های مربوط نمی‌داد و آمریکا با تمام قدرت از جنایات رژیم پشتیبانی می‌کرد. امیدوارم که اعضای مهم سازمان ملل قدرت اعمال قوانین سازمان را با سازوکار‌های اجرایی بتوانند در جهان پیدا نمایند.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

