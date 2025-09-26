وزیر امور خارجه بر ضرورت اقدام جمعی بین‌المللی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و محاکمه و مجازات جنایتکاران تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، با تانیا آنا فیون، وزیر امور خارجه اسلوونی که کشورش در حال حاضر عضو غیردائم شورای امنیت است، گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه تهران - لوبلیانا و تحولات بین‌المللی گفت‌و‌گو شد.

عراقچی با تمجید از موضع اصولی اسلوونی در رابطه با نسل‌کشی در غزه و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه بر ضرورت اقدام جمعی بین‌المللی برای توقف جنایات این رژیم در فلسطین اشغالی و محاکمه و مجازات جنایتکاران تاکید کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به تلاش همه‌جانبه ایران برای ممانعت از تشدید تنش در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران، اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران را عملی ناموجه و غیرمسئولانه توصیف کرد که در راستای رویکرد تقابلی و غیرقانونی آمریکا طراحی شده و به منزله اخلال جدی در دیپلماسی محسوب می‌شود.

وی مسئولیت همه دولت‌های عضو شورای امنیت در صیانت از دیپلماسی و حاکمیت قانون را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد که کشور‌های عضو شورای امنیت با آگاهی از سابقه موضوع هسته‌ای ایران و عملکرد ظالمانه آمریکا و شرکای غربی آن طی دو دهه گذشته به پیش نویس قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه به‌عنوان ابتکاری جهت جلوگیری از بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت رای مثبت بدهند.

Iran (Islamic Republic of)
Iran soldier
۱۱:۳۳ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
کدام جامعه بین‌الملل؟! تمام دنیا تحت سلطه صهیونیسم جهانی با ابزار اقتصادی است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا و متحدانش و هم سازمان های بین المللی از سال 1359 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ ناامنی در عراق و منطقه خاورمیانه هستند.
۱۱:۰۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
آمریکا و متحدانش و هم سازمان های بین المللی از سال 1359 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ ناامنی در عراق و منطقه خاورمیانه هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اقدام جمعی بین‌المللی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و هم آمریکا و اروپا ضروری است
۱۰:۱۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
اقدام جمعی بین‌المللی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و هم آمریکا و اروپا ضروری است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
جناب آقای احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
جنایتکارسید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک
امروز جمعه 4 مهر 1404 هست سوال اینجاست که پس پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟ قاتل سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد در 13 دی ماه سال 1398 یک حیوان تمام عیار است.
بامداد روز جمعه سوم ژانویه 2020 (13 دی ماه سال 1398) تلویزیون رسمی عراق از شهادت سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «ابومهدی المهندس» معاون الحشدالشعبی در حمله تروریست‌های آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد خبر داد و ساعتی بعد وزارت دفاع آمریکا با صدور بیانیه‌ای، رسماً مسئولیت این اقدام تروریستی را برعهده گرفت و اعلام کرد که این ترور به دستور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور وقت آمریکا صورت گرفته است.
آمریکا در قبال جنایت ترور شهید سلیمانی «مسئولیت قطعی بین‌المللی» دارد.
آمریکا را بزرگ‌ترین کشور تروریست‌پرور جهان می‌دانیم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟
قاتل سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد در 13 دی ماه سال 1398 یک حیوان تمام عیار است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
شرم آور و تاسف بار است که هنوز هم و باز هم سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از خیانت، تحریم، و تهدید فرانسه جنایتکار درس عبرت نگرفته است و دو باره با ژان نوئل بارو بی ادب وزیر امور خارجه فرانسه بی ادب فرانسه همه جانبه همکاری می کند.

۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
که در جنگی از جانب اسرائیل بیش از ۲۲۰ هزار فلسطینی را کشته و زخمی کرده است.
?کار اسرائیل تعرض نیست بلکه جنایت علیه بشریت است و در تاریخ و وجدان‌های بشری ثبت خواهد شد.
?بیش از هزار قطعنامه در سازمان ملل متحد تصویب شده اما هیچ یک از آنها اجرا نشده است.
?سرزمین‌های خود را ترک نخواهیم کرد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
جهان 2 سال شاهد نسل‌کشی و ویرانی در غزه بود/ شمار شهدای غزه از آغاز جنگ به 65 هزار و 641 نفر رسید هزینه بمب‌های اسرائیل علیه مردم غزه، از پول نفت کشورهای عربی تامین می‌شود آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد نقض قوانین بین‌المللی است. آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اسرائیل در غزه مرتک نسل کشی شده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار از سال 1945 تاکنون قوانین بین‌الملل را رعایت نمی کند. اروپا جنایتکار از سال 1945 تاکنون قوانین بین‌الملل را رعایت نمی کند. اسرائیل جنایتکار از سال 1945 تاکنون قوانین بین‌الملل را رعایت نمی کند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
اقدام جمعی بین‌المللی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و هم آمریکا و اروپا ضروری است
