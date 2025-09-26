باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر میبرد، با تانیا آنا فیون، وزیر امور خارجه اسلوونی که کشورش در حال حاضر عضو غیردائم شورای امنیت است، گفتوگو کرد.
در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه تهران - لوبلیانا و تحولات بینالمللی گفتوگو شد.
عراقچی با تمجید از موضع اصولی اسلوونی در رابطه با نسلکشی در غزه و جنگافروزی رژیم صهیونیستی در منطقه بر ضرورت اقدام جمعی بینالمللی برای توقف جنایات این رژیم در فلسطین اشغالی و محاکمه و مجازات جنایتکاران تاکید کرد.
عراقچی همچنین با اشاره به تلاش همهجانبه ایران برای ممانعت از تشدید تنش در رابطه با موضوع هستهای ایران، اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت علیه ایران را عملی ناموجه و غیرمسئولانه توصیف کرد که در راستای رویکرد تقابلی و غیرقانونی آمریکا طراحی شده و به منزله اخلال جدی در دیپلماسی محسوب میشود.
وی مسئولیت همه دولتهای عضو شورای امنیت در صیانت از دیپلماسی و حاکمیت قانون را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو شورای امنیت با آگاهی از سابقه موضوع هستهای ایران و عملکرد ظالمانه آمریکا و شرکای غربی آن طی دو دهه گذشته به پیش نویس قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه بهعنوان ابتکاری جهت جلوگیری از بازگرداندن قطعنامههای لغو شده شورای امنیت رای مثبت بدهند.