باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش بلومبرگ، مقامات هندی این هفته موضع خود را مبنی بر اینکه دهلی نو ممکن است در صورت جبران تجارت از طریق خرید نفت تحریم‌شده ایران و ونزوئلا، واردات نفت از روسیه را محدود کند، مورد تأکید مجدد قرار دادند.

منابع مطلع از این مذاکرات به بلومبرگ گفتند که مقامات هندی این پیشنهاد مبادله را در ملاقاتی با مقامات آمریکایی مطرح کردند. این ملاقات در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام شد. این مقامات همچنین نگرانی خود را درباره احتمال افزایش قیمت نفت خام در صورت قطع عرضه از روسیه و همچنین ذخایری که قبلاً در ایران و ونزوئلا تحت تأثیر قرار گرفته اند، ابراز داشتند.

پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین هند خرید نفت ارزان‌قیمت روسیه را به صورت انبوه آغاز کرد، پس از آن که اکثر کشور‌های غربی روابط تجاری را متوقف کردند. از آن زمان، دهلی نو به همراه چین به خریدار اصلی صادرات نفت روسیه تبدیل شده است.

رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی بار‌ها از متحدان غربی از جمله ایالات متحده خواسته است تا تحریم‌های ثانویه اضافی علیه کشور‌هایی که نفت روسیه را خریداری می‌کنند، اعمال کنند تا از این طریق بودجه ماشین جنگی روسیه قطع شده و این کشور به حضور پای میز مذاکره مجبور شود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با متهم کردن چین و هند به «تأمین‌کنندگان اصلی» جنگ از طریق ادامه خرید نفت روسیه، متحدان ناتو را به دلیل عدم قطع روابط با بخش انرژی مسکو مورد انتقاد قرار داده است.

ماه گذشته، آمریکا تعرفه‌های واردات از هند را به ۵۰ درصد افزایش داد که پاسخی به ادامه خرید نفت روسیه توسط هند بود و موجب تنش در روابط بین دو کشور شد.

گزارش شده است که دولت ترامپ از دیگر اعضای گروه هفت خواسته است تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و هند — خریداران اصلی نفت روسیه — اعمال کنند تا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تحت فشار قرار گیرد.

در میان تحریم‌های سخت‌تر آمریکا، هند اوایل امسال خرید نفت از تأمین‌کنندگان تحریم‌شده ونزوئلا را متوقف کرد و از سال ۲۰۱۹ نیز نفت ایران را وارد نکرده است.

نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی هند، در ۱۴ شهریور گفت که این کشور علیرغم تحریم‌های سنگین آمریکا به خرید نفت روسیه ادامه خواهد داد.

وی به رسانه‌های محلی گفت: «چه نفت روسیه باشد و چه چیز دیگر، این تصمیم ماست که از جایی که با نیازهایمان همخوانی دارد — چه از نظر نرخ، لجستیک یا هر چیز دیگر — خرید کنیم.»

همزمان با ادامه کاهش رونق اقتصادی روسیه، اوکراین حملات خود به زیرساخت‌های نفتی روسیه را افزایش داده است تا بودجه اصلی جنگ این کشور را قطع کند.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، ۱۶ پالایشگاه از ۳۸ پالایشگاه نفت روسیه از زمان اوت ۲۰۲۵ مورد اصابت پهپاد‌های اوکراینی قرار گرفته است. گروه تحقیقاتی Energy Aspects به فایننشال تایمز گفت که این اختلالات ظرفیت پالایش روسیه را بیش از ۱ میلیون بشکه در روز محدود کرده و صادرات را به زیر سطوح قبل از جنگ کاهش داده است.

