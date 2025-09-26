باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی گزارش‌های برخی رسانه‌ها مبنی بر استقرار جنگنده‌های میگ-۲۹ در پایگاه هوایی شیراز، ابهاماتی در مورد منبع تأمین این هواپیما‌ها وجود دارد. در حالی که منبع این جنگنده‌ها به طور رسمی از سوی نهاد‌های مسئول تأیید نشده است، برخی تحلیل‌ها بر ورود آنها از مسیر همکاری با روسیه تأکید دارند.

در حالی که ادعا می شود نخستین محموله از جنگنده‌های میگ-۲۹ ساخت روسیه در پایگاه هوایی شیراز مستقر شده است، این اقدام راهبردی می تواند توان بازدارندگی هوایی ایران را به میزان قابل توجهی ارتقا دهد.

ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادعا کرد: جنگنده میگ ۲۹ روسی به ایران رسیده. جنگنده‌های سوخو ۳۵ هم در راه هستند؛ سامانه‌های اچ‌کیو ۹ هم دارد وارد می‌شود و دریافت سامانه‌های اس ۴۰۰ هم در دستور کار قرار دارد.

این گزارش‌ها - که هنوز تأیید رسمی نشده‌اند - حاکی از آن است که در صورت صحت، این گام می‌تواند بخشی از روند گسترده‌تر نوسازی ناوگان هوایی ایران را تشکیل دهد. بر اساس این ادعاها، این هواپیما‌ها قادر به حمل تسلیحات پیشرفته‌ای خواهند بود که در صورت تأیید، توان رزمی نیروی هوایی را ارتقا خواهد داد.

این انتقال می تواند پیشرفته‌ترین مرحله از همکاری‌های فنی-نظامی دو کشور باشد که حتی تمرکز روسیه بر جنگ اوکراین نیز وقفه‌ای در آن ایجاد نکرده است. به باور کارشناسان، این جنگنده‌ها به عنوان سکوی پیشرفته‌ای مجهز به آخرین تسلیحات روسیه، توان عملیاتی نیروی هوایی ایران را به سطحی کیفی ارتقا می دهد.

برخی نهاد‌های تحلیلی غربی، این حرکت را در چارچوب تعمیق همکاری‌های دفاعی ایران و روسیه تفسیر کرده‌اند. مقامات ایرانی عموماً با احتیاط در مورد جزئیات این گزارش‌ها اظهارنظر کرده و بر حق قانونی ایران برای تقویت توان دفاعی خود تأکید دارند.

صرف نظر از صحت و سقم منبع تأمین جنگنده‌ها، نفس چنین گزارش‌هایی نشان می‌دهد که ارتقای توان دفاعی ایران به یک محور مهم در محاسبات امنیتی منطقه تبدیل شده است. همکاری‌های راهبردی ایران با شرکای بین‌المللی خود مانند روسیه، در کانون توجه ناظران قرار دارد.

در صورتی که این گزارش‌ها در آینده به طور رسمی تأیید شود، می‌توان آن را گامی در مسیر تقویت بازدارندگی و افزایش هزینه هرگونه تهدید علیه امنیت ملی ایران دانست.

منبع: ارمی رویکوگنیشن