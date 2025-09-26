رییس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی روسیه به‌منظور توسعه تعاملات به‌ویژه در حوزه‌های انرژی اتمی و اقتصادی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -در جریان دیداری رسمی، «محمد اسلامی» معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران با «سرگئی تیسیلیوف» وزیر انرژی روسیه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این دیدار، مسائلی نظیر فراهم کردن تسهیلات و پیشبرد پروژه‌های مشترک، به‌ویژه در حوزه انرژی اتمی مطرح شد.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در این نشست بر اهمیت همکاری‌های راهبردی تاکید کرد.

سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی روسیه در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت فعالیت‌های کمیسیون مشترک به رییس سازمان انرژی اتمی ایران ارائه داد.

