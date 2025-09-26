باشگاه خبرنگاران جوان - محمد فرخزاده اظهار داشت: هوشمندسازی حملونقل و تحول زیرساختی این حوزه را شرکتهای دانشبنیان و خلاق فعال رقم میزنند.
او افزود: شهرداری شیراز به عنوان مجری، با توسعه فرهنگ سرمایهگذاری دانشبنیان و انعقاد قرارداد، از این شرکتها حمایت ویژه خواهد کرد.
به گفته فرخزاده، در حوزه حملونقل و ترافیک، مسائل متعددی وجود دارد؛ از جمله هوشمندسازی سامانهها، ارتقای نرمافزارهای خدمترسان، آموزش سواد و فرهنگ ترافیک، ساماندهی کنترل بارهای غیرمجاز و مدیریت محدودیتهای ترافیکی.
معاون شهردار شیراز تأکید کرد: حل این مسائل نیازمند یک تحول فرهنگی است و توسعه سیستمهای مدیریت ترافیک هوشمند بر پایه دادههای بزرگ و الگوریتمهای پیشرفته میتواند جریان ترافیک را بهینه کند.
او ادامه داد: کسبوکارهای دانشبنیان و خلاق، نوآوریهایی دارند که هم ارزشآفرین و هم سودآور است و به همین دلیل ارزش سرمایهگذاری دارند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: ورود این شرکتها به حوزه حملونقل میتواند تاثیر چشمگیری بر بهبود کارایی، ایمنی و پایداری این صنعت داشته باشد.
او تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته، توسعه صنایع راهبردی با توانمندسازی بخش خصوصی و نهادهای مردمنهاد محقق میشود و شهرداری شیراز نیز در حال فراهم کردن بسترهای قانونی و حمایتی برای ورود جدیتر شرکتهای خصوصی است.
معاون شهردار شیراز یادآور شد: هدف نهایی، ایجاد زیرساخت پایدار، خوداتکایی فناورانه و استفاده از ظرفیتهای علمی داخلی برای حل مسائل اساسی ترافیک شیراز است.
فرخزاده بیان کرد: برای دستیابی به این هدف، پروژههای فناورانه تعریف میشود تا شرکتهای دانشبنیان و شتابدهندهها درگیر شوند و پیوند میان دانشگاهها و صنعت از طریق تولید علم و فناوری بومی تقویت شود.
او افزود: اقداماتی مانند بهینهسازی فرآیندهای لجستیکی با نرمافزارهای تحلیلی، استفاده از هوش مصنوعی برای پیشبینی نیازها، ارتقای خدمات حملونقل عمومی و راهاندازی اپلیکیشنها و پلتفرمهای اشتراکگذاری سفر، از برنامههای اصلی است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: با رشد سریع فناوری و ضرورت بهبود زیرساختهای حملونقل، ورود شرکتهای دانشبنیان میتواند تحول اساسی در صنعت حملونقل ایجاد کند.
منبع: شهرداری شیراز