باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اتهامات غرب مبنی بر نقض حریم هوایی اروپا توسط هواپیماهای روسی را «بیاساس و توخالی» توصیف کرد و بر تعهد کشورش به مقررات بینالمللی پرواز تاکید کرد.
پسکوف با ابراز نگرانی از اظهاراتی که خواستار سرنگونی جنگندههای روسی شدهاند، آنها را «کاملا غیرمسئولانه» توصیف کرد. این اظهارات در پاسخ به درخواستهای کشورهای ناتو، به ویژه اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مطرح شد که گفته بود «کشورهای ناتو میتوانند در صورت نقض حریم هوایی خود، هواپیماهای روسی را سرنگون کنند».
سخنگوی کرملین افزود: «من نمیخواهم در این مورد بحث کنم. ادعاهای مربوط به نقض حریم هوایی توسط هواپیمای ما بیاساس است. آنها کاملا نادرست هستند. هواپیماهای ما پروازهای خود را با رعایت دقیق مقررات بینالمللی هوانوردی انجام میدهند.»
پسکوف در پاسخ به سوالی در مورد گزارشهای بلومبرگ و رویترز مبنی بر اینکه «نقض حریم هوایی اروپا توسط روسیه عمدی بوده است»، گفت: «از بلومبرگ بپرسید که این اطلاعات را از کجا آوردهاند.»
استونی در ۱۹ سپتامبر ادعا کرد که «سه هواپیمای روسی بدون اجازه به مدت ۱۲ دقیقه وارد حریم هوایی آن شدند و سپس مجبور به عقبنشینی شدند.»
ادعاهای استونی پس از ادعای دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، در ۱۰ سپتامبر مبنی بر سرنگونی «پهپادهای روسی که تهدیدی محسوب میشدند» بر فراز کشورش، بدون ارائه هیچ مدرکی، مطرح شد.
از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه این اتهامات را رد کرد و اظهار داشت که سه جت جنگنده میگ-۳۱ یک پرواز حمل و نقل برنامهریزی شده از جمهوری کارلیای روسیه به فرودگاهی در منطقه کالینینگراد انجام دادهاند.
این وزارتخانه اظهار داشت که این پرواز «کاملا مطابق با مقررات بینالمللی» انجام شده و بر فراز آبهای بینالمللی دریای بالتیک، بیش از ۳ کیلومتر از جزیره وایندلو استونی، خارج از حریم هوایی استونی، عبور کرده است.
منبع: آر تی