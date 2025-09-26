باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در حالی شروع شد که اکثر حضار جلسه را ترک کرده یا در حال ترک آن بودند.
او در همین حال به برنامه هستهای ایران اشاره کرد و گفت: «باید هوشیار باشیم. ما نباید اجازه دهیم ایران ظرفیت هستهای خود را بازسازی کند. ذخایر اورانیوم غنیشده ایران باید از بین برود».
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تجاوز ۱۲ روزه این رژیم به خاک کشورمان اشاره کرده و از نیروهای اسرائیلی و آمریکایی تمجید کرد! نتانیاهو از ترامپ به خاطر «اقدام جسورانه و قاطع خود» تشکر کرد و گفت: «من و رئیس جمهور ترامپ قول دادیم که از توسعه سلاحهای هستهای توسط ایران جلوگیری کنیم و به این وعده عمل کردیم».
در حالی که تقریبا تمامی گزارشهای بینالمللی از وضعیت غزه نشان میدهد که در این باریکه با بمبارانهای شدید و محاصره غذایی و دارویی، یک نسلکشی در حال وقوع است، نخست وزیر رژیم صهیونیستی وقوع نسلکشی را یک «اتهام دروغین» توصیف کرد.
او با اشاره به دستورات تخلیه که گاهی صادر میشود، گفت: «حالا میخواهم از شما یک سوال ساده بپرسم. آیا ارتشی که مرتکب نسلکشی میشود، از غیرنظامیان میخواهد از خطر دور شوند؟» نتانیاهو در ادامه به بمباران چادرهای آوارگان، مناطق امن بشردوستانه و بیمارستانها هیچ اشارهای نکرد.
در حالی که کشورهایی که همواره متحد رژیم اسرائیل بودهاند، در ماههای اخیر و به دلیل فشار افکار عمومی تا حدی مواضع عمومی خود را تغییر دادهاند، نتانیاهو گفت: «شما در اعماق وجودتان میدانید که اسرائیل در حال مبارزه برای شماست.»
وی افزود: «بنابراین میخواهم رازی را پشت درهای بسته به شما بگویم، بسیاری از رهبرانی که علناً ما را محکوم میکنند، مخفیانه از ما تشکر میکنند.»
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه ادعاهای خود، گفت: «آنها به من میگویند که چقدر برای سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل که بارها و بارها از حملات تروریستی در پایتختهایشان جلوگیری کردهاند و جانهای بیشماری را نجات دادهاند، ارزش قائلند.»
منبع: الجزیره