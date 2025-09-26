همزمان با سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل، اکثریت دیپلمات‌ها سالن را ترک کردند که نشانه‌ای از انزوای شدید بین‌المللی رژیم اسرائیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آکسیوس در گزارشی پیرامون سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در صحن سازمان ملل نوشت: به نظر می‌رسید اکثریت قریب به اتفاق مقامات و دیپلمات‌های حاضر در سالن مجمع عمومی سازمان ملل، همزمان با سخنرانی بنیامین نتانیاهو در روز جمعه، سالن را ترک کردند.

این وبگاه گزارش داد که تقریباً همه نمایندگان کشور‌های عربی و مسلمان، به همراه همتایان خود از چندین کشور آفریقایی و چند کشور اروپایی، سالن را ترک کردند.

به گفته آکسیوس، این امر بدان جهت اهمین دارد که (رژیم) اسرائیل با ادامه جنگ غزه، در سطح بین‌المللی به شدت منزوی شده است. نتانیاهو که از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به ارتکاب جنایت جنگی متهم شده، به جز دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا متحدان بسیار اندکی در عرصه جهانی دارد.

گفته می‌شود پیش از سخنرانی، او به ارتش صهیونیستی دستور داد تا بلندگو‌هایی را در اطراف نوار غزه مستقر کنند تا سخنان او را برای فلسطینیان پخش کنند. او همچنین ادعا کرد که اطلاعات (رژیم) اسرائیل سخنرانی را به صورت زنده از طریق تلفن‌های سراسر غزه پخش می‌کند.

نتانیاهو امروز در حالی در مجمع عمومی به سخنرانی پرداخت که این هفته بسیاری از کشور‌ها از جمله فرانسه، انگلیس و کانادا کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. اقدامی که از سوی او و همچنین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به شدت محکوم شده، اما به نظر می‌رسد در حال گسترش باشد.

صحن خالی سازمان ملل

منبع: آکسیوس

برچسب ها: انزوای اسرائیل ، بنیامین نتانیاهو ، مجمع عمومی
