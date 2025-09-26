باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روزنامه الاخبار، «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان سفر رسمی خود به لبنان، با مقامات بلندپایه این کشور با هدف بررسی روابط دوجانبه میان تهران-بیروت و نیز تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، دیدار خواهد کرد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت، در این باره اعلام کرد که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز شنبه طی سفری رسمی وارد لبنان خواهد شد تا در مراسم سالگرد دو دبیرکل شهید حزب‌الله، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، شرکت کند.

سفارت ایران در بیروت در بیانیه‌ای تاکید کرد که لاریجانی، در جریان سفر رسمی خود به لبنان، دیدار‌هایی با مقامات بلندپایه این کشور خواهد داشت.

هدف از این دیدارها، بررسی روابط دوجانبه میان تهران و بیروت و تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک عنوان شده است.

ساعاتی پیش، حزب‌الله با صدور بیانیه‌ای رسمی، مردم را به مشارکت در یک «تجمع مردمی وجدانی» در ساعت ۶:۲۱ عصر روز شنبه فراخواند؛ این مراسم به مناسبت لحظه شهادت شهید سید حسن نصرالله در این زمان برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام روابط رسانه‌ای حزب‌الله، این مراسم در مکان‌های زیر برگزار خواهد شد: ایستگاه محله السلم جدید، برج‌البراجنه – میدان عین السکة، میدان شهدای مقاومت اسلامی، محل شهادت سید حسن نصرالله، منطقه مشرفیه – زیر پل، میدان سید عباس موسوی – الجندولین، میدان بسطا التحتا، میدان امام حسین (ع) – منطقه کفایات، منطقه خلده و تمامی مراکز مذهبی.

منبع: ایرنا