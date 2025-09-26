باشگاه خبرنگاران جوان ـ غذاهای پروازی سالهاست بخشی از تجربه سفر هوایی محسوب میشوند، اما افشاگری اخیر دو پزشک سرشناس نشان داده این وعدهها چندان بیخطر نیستند.
غذای هواپیما همیشه موضوعی بحثبرانگیز برای مسافران بوده است، اما اظهارات اخیر پزشکان مشهور بریتانیایی بار دیگر نگاهها را به این وعدههای پروازی معطوف کرده است.رانجان چاترجی، پزشک سرشناس، در پادکست خود «احساس بهتر، زندگی بهتر» به نقل از یک مدیر خدمات کابین عنوان کرد که برای این که غذا در ارتفاع طعم مطلوبی داشته باشد، به آن افزودنیهای خاصی اضافه میشود؛ موادی که اگر مسافران از ماهیتشان مطلع شوند، شاید هرگز لب به غذاهای هواپیما نزنند.
دارشان شاه، جراح و متخصص سلامت نیز در همین گفتوگو تأکید کرد که تجربه شخصیاش از غذای پروازی چندان خوشایند نبوده است: «هر بار که غذای هواپیما را خوردهام، قند خونم به شدت افزایش یافته و ساعتها بالا باقی مانده است. از آن زمان تصمیم گرفتم در پرواز چیزی نخورم.»افشاگری این دو پزشک سرشناس نشان میدهد این وعدهها چندان بیخطر نیستند؛ چرا که سرشار از افزودنی، شکر و نمک بوده و حتی میتوانند قند خون را به شدت بالا ببرند.
تحقیقات نشان میدهد فشار کم و خشکی هوای کابین حس چشایی را کاهش میدهد و خطوط هوایی برای جبران این مسئله، از نمک، ادویه و نگهدارندههای بیشتری در وعدههای غذایی استفاده میکنند. نشریه Prima نیز گزارش داده که تنها طعم اومامی (موجود در گوجه، قارچ و اسفناج) در ارتفاع بهخوبی قابل درک است.الی برچ، متخصص تغذیه در Holland & Barrett، در گفتوگو با Conde Nast Traveller توضیح داده است که بسیاری از غذاهای هواپیما فوقفرآوریشده، کمفیبر و پر از شکر و نمک هستند که میتوانند مشکلات گوارشی ایجاد کنند.
این هشدارها پس از انتشار در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای یافت و تنها یکی از ویدئوهای چاترجی در تیکتاک بیش از ۳۲۶ هزار بار دیده شد. کاربران نیز تجربههایی مشابه از نفخ و تغییر طعم غذا در پرواز به اشتراک گذاشتند.
منبع: فارس