باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وبسایت آمریکایی «اینترسپت» گزارش داد که کشورهای غربی بزرگ، از جمله انگلیس، کانادا، استرالیا، فرانسه و لوکزامبورگ، اخیرا به فهرست کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت میشناسند، پیوستهاند. با این حال، آنها علیرغم اتهامات نسلکشی در غزه، همچنان به صادرات سلاح به رژیم تروریستی اسرائیل ادامه میدهند.
این مجله توضیح داد که به رسمیت شناختن فلسطین توسط این دولتها فاقد اعتبار است، زیرا با جریان مداوم تجهیزات نظامی رژیم تروریستی اسرائیل در تضاد است.
این مجله اعلام کرد که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته به این نتیجه رسید که رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه مرتکب نسلکشی شده است و هشدار داد که عدم توقف ارسال سلاح به این رژیم تروریستی، همدستی آشکار آن در این امر است.
در سپتامبر ۲۰۲۴، لندن ممنوعیت جزئی برخی از مجوزهای صادرات اسلحه را اعمال کرد، زیرا نگران بود که آنها در نقض حقوق بشر استفاده شوند. با این حال، این ممنوعیت به ۳۰ مورد از ۳۰۰ مورد محدود شد.
با وجود تعهد خود مبنی بر عدم ارسال مستقیم قطعات یدکی F-۳۵، گزارشی از سوی سازمانهای حقوق بشری نشان داد که انگلیس همچنان به ارسال هزاران بمب، موشک، تانک و قطعات سلاح گرم به اسرائیل ادامه داده است.
اتاوا، به نوبه خود، در اوایل سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که صدور مجوزهای جدید برای شرکتهای تسلیحاتی را متوقف میکند، اما صادرات از طریق مجوزهای قبلی که از ۹۴ میلیون دلار فراتر میرفت، ادامه یافت.
مواد منفجره کانادایی نیز از طریق معاملاتی که توسط دولت آمریکا انجام شده بود، به اسرائیل رسید. گزارش دیگری نشان داد که بیش از ۴۰۰۰۰۰ گلوله و قطعات هواپیمای F-۳۵ بین اکتبر ۲۰۲۳ و ژوئیه ۲۰۲۵ به رژیم تروریستی اسرائیل ارسال شده است.
طبق گزارش اینترسپت، فرانسه در طول یک سال و نیم گذشته ۱۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی، از جمله بمب، اژدر و موشکانداز، تحویل داده است.
لوکزامبورگ که اخیرا فلسطین را به رسمیت شناخته است، ادعاکرد که صادرات آن به رژیم تروریستی اسرائیل «فقط دفاعی» است اما در باطن همهی اینها صادرات نظامی است. استرالیا ارسال مستقیم سلاح را تکذیب کرد، اما همچنان بخشی از زنجیره تامین قطعات F-۳۵ مورد استفاده در بمباران غزه است.
در مقابل، برخی از کشورهای اروپایی مواضع سختگیرانهتری اتخاذ کردهاند. اسپانیا و بلژیک ممنوعیتهای جامعی بر صادرات سلاح و تجهیزات به رژیم تروریستی اسرائیل اعمال کردند، در حالی که نروژ سرمایهگذاریهای خود را از ۱۱ شرکت اسرائیلی مرتبط با برنامه جتهای جنگنده خارج کرد.
نانسی اوکیل، مدیر اجرایی مرکز سیاست بینالملل، اظهار داشت که «به رسمیت شناختن کشور فلسطین تا زمانی که با توقف انتقال سلاح همراه نباشد، نمادین باقی خواهد ماند.» او خاطرنشان کرد که این تناقض، «شکاف پاسخگویی» بین لفاظیهای دولتهای غربی و اقدامات واقعی آنها را آشکار میکند.
او همچنین تاکید کرد که حمایت بیقید و شرط آمریکا از رژیم تروریستی اسرائیل بزرگترین مانع برای هرگونه به رسمیت شناختن واقعی کشور فلسطین است و معتقد است که اعتراضات مردمی جاری در غرب در حال تأثیرگذاری بر افکار عمومی و افزایش انزوای این رژیم تروریستی است.
در ۲۳ سپتامبر، چندین کشور، به ریاست فرانسه، رسما کشور فلسطین را در جریان آغاز کنفرانس بینالمللی راهحل دو دولتی در سازمان ملل متحد در شهر نیویورک به رسمیت شناختند.
منبع: المیادین