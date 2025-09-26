جنبش حماس در بیانیه‌ای به سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که خروج گسترده هیئت‌های بین‌المللی در میانه سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، «انزوای اسرائیل در نتیجه جنگ غزه» را نشان داد.

طاهر النونو، مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر سیاسی حماس در این خصوص، گفت: «بایکوت سخنرانی نتانیاهو یکی از مظاهر انزوای اسرائیل و پیامد‌های جنگ ویرانگر است.»

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش در مجمع عمومی سازمان ملل به سخنرانی پرداخت. همزمان با آغاز سخنرانی او، اکثریت قریب به اتفاق مقامات و دیپلمات‌های حاضر در نشست، سالن را ترک کردند. با اتمام سخنرانی نتانیاهو و آغاز سخنرانی «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان، مقامات بین‌المللی مجددا به صحن سازمان ملل بازگشتند.

وبگاه آکسیوس در گزارشی، این رخداد را ناشی از «انزوای بین‌المللی اسرائیل» دانست و گفت که برای نتانیاهو، به جز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا متحدان اندکی باقی مانده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: جنبش حماس ، مجمع عمومی ، سازمان ملل
خبرهای مرتبط
ادعای مجدد نتانیاهو درباره ظرفیت هسته‌ای ایران
ترامپ وعده داد اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه نخواهد کرد
آکسیوس: اسرائیل بیش از هر زمان دیگری منزوی شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۲ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
همون یک متحد که ترامپ باشه یه تنه واسه کل دنیا بسه.
۰
۰
پاسخ دادن
ادعای استقرار میگ-۲۹ روسی در ایران؛ تقویت بازدارندگی و تعمیق همکاری راهبردی با مسکو
ادعای مجدد نتانیاهو درباره ظرفیت هسته‌ای ایران
اردوغان: با ترامپ در مورد غزه به توافق رسیدم
کمک مالی کشور‌ها به تشکیلات خودگردان برای ایجاد دولت فلسطین
ادعای اسرائیل درباره هدف گرفتن یک سایت حزب‌الله در لبنان
گفتگوی گروسی با پوتین درباره برنامه‌ی هسته‌ای ایران
هشدار هند به آمریکا: محدودیت واردات نفت روسیه در ازای خرید نفت ایران و ونزوئلا
گسترش ناوگان هواپیمایی ترکیه پس از دیدار اردوغان با ترامپ
سئول: کره‌شمالی در «مرحله نهایی» توسعه موشک‌های بردبلند است
دستور ترامپ برای اجرای اعدام در واشنگتن
آخرین اخبار
تظاهرات مردم نیویورک همزنان با سخنرانی نتانیاهو
الاغ دزدی شهرک‌نشینان اسرائیلی از خانه‌های فلسطینیان
حماس: صندلی‌های خالی در صحن سازمان ملل نشان‌دهنده انزوای تل‌آویو بود
استاندارد‌های دوگانه غرب: به رسمیت شناختن فلسطین و مسلح کردن اسرائیل
انتقاد هند از سخنان دبیرکل ناتو درباره روابط دهلی‌نو-مسکو
پاکستان: جنگ غزه یکی از دلخراش‌ترین تراژدی‌های زمانه ما است
خاطرات جواد نصرالله درباره آخرین روز‌های زندگی سید حسن نصرالله
دستور ترامپ برای اجرای اعدام در واشنگتن
آکسیوس: اسرائیل بیش از هر زمان دیگری منزوی شده است
ادعای مجدد نتانیاهو درباره ظرفیت هسته‌ای ایران
روسیه اتهامات غرب را بی‌اساس و پوچ خواند
۴۳ کشته و زخمی در آتش‌سوزی کارخانه پوشاک در مصر
زلنسکی: ناتو از روسیه می‌ترسد
گفتگوی گروسی با پوتین درباره برنامه‌ی هسته‌ای ایران
افزایش شرکت‌های غیرقانونی در اراضی اشغالی
۳۷ کشته و زخمی در پی آتش سوزی و ریزش ساختمان در مصر
روسیه: «تهدید» زلنسکی برای حمله به کرملین «غیرمسئولانه» است
شریف در دیدار با ترامپ خواستار سرمایه‌گذاری آمریکا در پاکستان شد
ادعای اسرائیل درباره هدف گرفتن یک سایت حزب‌الله در لبنان
روسیه: دیدار لاوروف و روبیو «سازنده» بود
اردوغان: با ترامپ در مورد غزه به توافق رسیدم
ادعای استقرار میگ-۲۹ روسی در ایران؛ تقویت بازدارندگی و تعمیق همکاری راهبردی با مسکو
سئول: کره‌شمالی در «مرحله نهایی» توسعه موشک‌های بردبلند است
کمک مالی کشور‌ها به تشکیلات خودگردان برای ایجاد دولت فلسطین
گسترش ناوگان هواپیمایی ترکیه پس از دیدار اردوغان با ترامپ
دادگاهی شدن مدیر سابق اف‌بی‌آی در اوج تشدید کمپین تلافی‌جویانه ترامپ
ترامپ تعرفه‌های جدید آمریکا بر دارو، کامیون و مبلمان را اعمال کرد
هشدار هند به آمریکا: محدودیت واردات نفت روسیه در ازای خرید نفت ایران و ونزوئلا
تیک‌تاک تحت توافق با ترامپ در آمریکا باقی می‌ماند
شلیک اخطار از کره جنوبی به سمت کشتی کره شمالی