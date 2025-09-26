باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس در بیانیهای اعلام کرد که خروج گسترده هیئتهای بینالمللی در میانه سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، «انزوای اسرائیل در نتیجه جنگ غزه» را نشان داد.
طاهر النونو، مشاور رسانهای رئیس دفتر سیاسی حماس در این خصوص، گفت: «بایکوت سخنرانی نتانیاهو یکی از مظاهر انزوای اسرائیل و پیامدهای جنگ ویرانگر است.»
نخست وزیر رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش در مجمع عمومی سازمان ملل به سخنرانی پرداخت. همزمان با آغاز سخنرانی او، اکثریت قریب به اتفاق مقامات و دیپلماتهای حاضر در نشست، سالن را ترک کردند. با اتمام سخنرانی نتانیاهو و آغاز سخنرانی «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان، مقامات بینالمللی مجددا به صحن سازمان ملل بازگشتند.
وبگاه آکسیوس در گزارشی، این رخداد را ناشی از «انزوای بینالمللی اسرائیل» دانست و گفت که برای نتانیاهو، به جز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا متحدان اندکی باقی مانده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه