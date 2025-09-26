باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یوهانس وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، در بیانیه‌ای که توسط بلومبرگ گزارش شده است، ادعا کرد که «با توجه به شکست مذاکرات» در مورد برنامه هسته‌ای ایران، «ما تحریم‌هایی گسترده‌تر از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران اعمال خواهیم کرد».

این وزیر آلمانی ادعا کرد: «ما فرصت‌های زیادی برای یک راه‌حل مذاکره‌ای به ایران پیشنهاد دادیم، اما آنها از این فرصت‌ها استفاده نکردند، بنابراین ما تحریم‌هایی اعمال خواهیم کرد.

این درحالی است که پیش از این یک دیپلمات غربی به خبرگزاری المیادین گفته بود که کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس ور مذاکرات با ایران کاره‌ای نیستند و این آمریکاست که آنها را کنترل و مدیریت می‌کند.

شورای امنیت سازمان ملل قرار است اواخر روز جمعه در مورد پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای به تعویق انداختن شش ماهه اعمال تحریم‌ها علیه ایران رأی‌گیری کند، اما دیپلمات‌ها تصویب آن را رد کرده‌اند.

قرار است تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پس از آن دوباره اعمال شوند که انگلیس، فرانسه و آلمان، معروف به تروئیکای اروپا یک فرآیند ۳۰ روزه را آغاز کردند و تهران را به نقض توافق ۲۰۱۵ با هدف جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای متهم کردند.

این درحالی است که ایران تمام تعهدات خود در برجام را انجام داده است و این طرف‌های غربی بودند که با بدعهدی به تعهدات خود در قبال ایران عمل نکردند و در پایان نیز دولت آمریکا بصورت یکجانبه از آن خارج شد.

منبع: النشره