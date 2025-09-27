باشگاه خبرنگاران جوان- پاکستان پنج اردوگاه مهاجرین افغان در ایالت خیبر پختونخوا را تعطیل کرد.
این اقدام که بخشی از سیاست گستردهتر این کشور برای بازگرداندن مهاجران افغان عنوان شده، نگرانیهایی درباره پیامدهای بشردوستانه آن به همراه داشته است.
وزارت امور کشمیر، گلگت-بلتستان و ایالتها و مناطق مرزی پاکستان در بیانیهای اعلام کرد که سه اردوگاه در هریپور، یک اردوگاه در چترال و یک اردوگاه در دیر علیا بسته شدهاند. بر اساس این بیانیه، زمینهای این اردوگاهها به ادارههای شهری و معاونان کمیسیون مربوطه منتقل خواهند شد.
یکی از مهمترین این اردوگاهها، اردوگاه پانیان در هریپور است که پس از حدود ۴۰ سال فعالیت تعطیل شد. این اردوگاه طی چهار دهه گذشته میزبان بیش از ۱۰۰ هزار مهاجر افغان بود و یکی از بزرگترین و قدیمیترین مراکز اقامت مهاجران در پاکستان محسوب میشد.
این تصمیم با مخالفتهایی نیز روبرو شده است. علی امین گنداپور، وزیر اعلی خیبر پختونخوا، با این اقدام مخالفت کرده و نسبت به بازگرداندن اجباری مهاجران افغان هشدار داده است. او تأکید کرد که هرگونه تصمیم باید نگرانیهای بشردوستانه و پیوندهای تاریخی میان مردم افغانستان و خیبر پختونخوا را مدنظر قرار دهد.
همزمان با تعطیلی این اردوگاهها، آمارهای بازگشت مهاجران به افغانستان نیز افزایش یافته است. گزارشها حاکی از بازگشت صدها خانواده از مهاجران از طریق گذرگاههای مرزی مختلف در تنها یک روز است.
فعالان حقوق مهاجران هشدار دادهاند که بسته شدن این اردوگاهها میتواند هزاران خانواده را که نسلها در این منطقه زندگی کردهاند، با مشکلات جدی روبهرو کند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، بیشترین شمار مهاجران افغان در پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا سکونت دارند. این روند نشاندهنده شدت گرفتن بازگرداندن مهاجران افغان از پاکستان است که پیامدهای اجتماعی و انسانی گستردهای برای خانوادههای مهاجر به همراه خواهد داشت.