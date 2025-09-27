باشگاه خبرنگاران جوان- چین، ایران، پاکستان و روسیه در نشست مشترک خود بر حمایت از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان تأکید کردند. این چهار کشور با استقرار مجدد پایگاههای نظامی در داخل یا اطراف افغانستان توسط کشورهایی که مسئول وضعیت کنونی هستند، به طور قاطع مخالفت ورزیدند و این اقدام را برای صلح و امنیت منطقهای زیانبار خواندند.
این چهار کشور از همه تلاشهای دیپلماتیک برای حل و فصل سیاسی مسئله افغانستان حمایت کرده و از جامعه بینالمللی به ویژه سازمان ملل متحد خواستند تا در این مسیر تلاشهای خود را افزایش دهند. آنان بر نقش مهم چارچوبهای منطقهای مانند "قالب مسکو"، "نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان" و "سازمان همکاری شانگهای" در دستیابی به راهحل سیاسی تأکید کردند.
در این چارچوب، چهار کشور از نشست مشترک نمایندگان ویژه چین، ایران، پاکستان و روسیه در امور افغانستان که در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ در دوشنبه تاجیکستان برگزار شد، استقبال کردند و بر تداوم این مشورتهای چهارجانبه تأکید ورزیدند.