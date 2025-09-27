چین،ایران، پاکستان و روسیه در نشست مشترک خود بر حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان تأکید و با استقرار مجدد پایگاه‌های نظامی در این کشور به شدت مخالفت کردند. این چهار کشور از تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران افغانستان حمایت و بر تداوم مشورت‌های چهارجانبه تأکید نمودند.

باشگاه خبرنگاران جوان- چین، ایران، پاکستان و روسیه در نشست مشترک خود بر حمایت از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان تأکید کردند. این چهار کشور با استقرار مجدد پایگاه‌های نظامی در داخل یا اطراف افغانستان توسط کشورهایی که مسئول وضعیت کنونی هستند، به طور قاطع مخالفت ورزیدند و این اقدام را برای صلح و امنیت منطقه‌ای زیان‌بار خواندند.

این چهار کشور از همه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل سیاسی مسئله افغانستان حمایت کرده و از جامعه بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد خواستند تا در این مسیر تلاش‌های خود را افزایش دهند. آنان بر نقش مهم چارچوب‌های منطقه‌ای مانند "قالب مسکو"، "نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان" و "سازمان همکاری شانگهای" در دستیابی به راه‌حل سیاسی تأکید کردند.

در این چارچوب، چهار کشور از نشست مشترک نمایندگان ویژه چین، ایران، پاکستان و روسیه در امور افغانستان که در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ در دوشنبه تاجیکستان برگزار شد، استقبال کردند و بر تداوم این مشورت‌های چهارجانبه تأکید ورزیدند.

برچسب ها: بگرام ، اشغال افغانستان ، مداخله نظامی آمریکا در افغانستان ، چین ، عراقچی
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و چین
حکمتیار:
بازگشت آمریکا به بگرام، اعلام جنگ غیرمستقیم علیه چین است
چین با دعوت از وزیر دفاع طالبان به پکن، به هیاهوی بگرام پاسخ داد
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
خوب افغانستان خودش کجا بود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مردم
۰۹:۲۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
کشورهای مسلمان همه ریا کار شده اند فقط بویی از مسلمانی بمشام می رسد در مخالفت با طرح روسیه وچین ۵ کشور مسلمان بر علیه ایران رای دادند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
پاکستان که در خاک خودش به آمریکا پایگاه داده و جنایتکاران ستنکام با اسلام اباد در تعامل هستند در واقع نقش غیر مستقیم نظامی آمریکا را در افغانستان جبران و بازی می کند.پرواز های نظامی آمریکا از پایگاه های موجود در پاکستان بر فراز افغانستان به چه معناست؟ پاکستانی ها متأسفانه صداقت ندارند چه در رابطه با ایران چه در رابطه با افغانستان، چه در رابطه با جهان اسلام.
۰
۳
پاسخ دادن
