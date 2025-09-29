کاریکاتور روز / در راستای حمایت از حقوق سالمندان در جامعه

در این گزارش تصویری، حمایت از حقوق سالمندان را در قاب کارتون و کاریکاتور مشاهده می‌کنید و مجموعه‌ای است که، قلم کارتونیست‌ها دغدغه سالمندان را روایت می‌کند. در گزارش تصویری تازه‌ای، کاریکاتوریست‌ها از تنهایی، مشکلات سلامتی و نیاز به توجه سالمندان می‌گویند و حقوق آنان را در قابی ماندگار و تأمل‌برانگیز روایت می‌کنند. اول ماه اکتبر هر سال برابر با نهم مهرماه، روز جهانی سالمندان، نام گذاری شده است. تمامی مردم جهان در این روز به روش‌های مختلف، از سالمندان اطراف خود، یاد می‌کنند. این روز، به عنوان روز سالمندان نامگذاری شده است تا گامی در راستای تکریم پدران و مادران برداشته شود. روز سالمندان بهانه‌ای برای قدردانی و سپاسگزاری از عاطفه و احساس سالمندان است. در ایران، روز سالمندان را با سپاس و ستایش از سالمندان گرامی میداریم. روز بزرگداشت سالمندان، روز یادآوری، جایگاه ارزنده کهن‌سالان بر خانواده‌های ایرانی است. در ایران، حمایت از سالمندان یکی از مسائل مهم اجتماعی و حقوقی است که به تحقق عدالت اجتماعی و تأمین رفاه این قشر از جامعه کمک می‌کند. در سند ملی سالمندان برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به حوزه سالمندی دستگاه‌ها مشخص شده است. به عبارتی سند ملی سالمندی نقشه راهی برای ارتقای وضعیت سالمندی در راستای تغییرات جمعیتی کشور محسوب می‌شود. قوانین حمایت از سالمندان در ایران ابزاری ضروری برای ارتقاء کیفیت زندگی این قشر از جامعه هستند. با اجرای صحیح این قوانین و همکاری همه جانبه جامعه، می‌توان به بهبود شرایط زندگی سالمندان کمک کرد و آنها را در مسیر زندگی بهتر و شاداب‌تر قرار داد. هم اکنون در کشور نه میلیون و ۸۰۰ هزار سالمند معادل ۱۱.۵ درصد جمعیت کشور، سالمند می‌باشند. انتظار می‌رود، این نرخ در سال ۱۴۲۰ به ۳۳ درصد برسد. در این مجموعه ویژه، هنرمندان کاریکاتوریست ایرانی و بین المللی، با نگاهی عمیق و طنزی ظریف، چالش‌هایی همچون تنهایی، مشکلات معیشتی و نیاز به توجه عاطفی سالمندان را در قالب آثاری تأثیرگذار به تصویر کشیده‌اند. انتشار این گزارش، که در آستانه روز جهانی سالمندان انجام شده، هدف خود را «ایجاد حساسیت اجتماعی نسبت به جایگاه سالمندان در خانواده و جامعه» عنوان می‌کند.