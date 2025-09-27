باشگاه خبرنگاران جوان - محمدناصر کیانفر در با تأکید بر نقش برجسته بستنی و پالوده در ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه گردشگری خوراک در شیراز، اظهار داشت: حفظ و پشتیبانی از واحدهای صنفی اصیل و خاطره‌انگیز ایرانی، از اولویت‌های اصلی این صنف است.

او با اشاره به محبوبیت گسترده این دسرهای سنتی در میان شهروندان و گردشگران، گفت: بستنی و پالوده در جمع‌های خانوادگی و تفریحات شهری جایگاه ویژه‌ای دارند و بخشی از فرهنگ غذایی شیراز محسوب می‌شوند.

کیانفر افزود: پالوده شیرازی که به ثبت ملی رسیده، یکی از نمادهای شاخص گردشگری خوراک در کشور است و بستنی نیز با توجه به قیمت مناسب، همچنان در دسترس خانواده‌ها قرار دارد. وی همچنین به یافته‌های علمی اشاره کرد که نشان می‌دهد مصرف بستنی می‌تواند به افزایش شادی، بهبود عملکرد ذهنی و کاهش استرس کمک کند.

رئیس صنف بستنی و پالوده شیراز با بیان اینکه تغییرات نرخ جدید بسیار محدود بوده، تصریح کرد: این افزایش با هدف حفظ توان خرید مردم و استمرار ارتباط با مشتریان صورت گرفته است.

او در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از اعضای صنف و تداوم فعالیت واحدهای سنتی و با اصالت ایرانی، همواره در صدر برنامه‌های این اتحادیه قرار دارد.

منبع: اصناف فارس