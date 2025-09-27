رئیس اتحادیه صنف بستنی و پالوده شیراز با تأکید بر نقش کلیدی دسرهای سنتی در نشاط اجتماعی و گردشگری خوراک، از تلاش برای حفظ واحدهای صنفی اصیل و خاطره‌انگیز ایرانی خبر داد و گفت: افزایش نرخ‌ها در قیمت جدید، بسیار محدود و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدناصر کیانفر در  با تأکید بر نقش برجسته بستنی و پالوده در ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه گردشگری خوراک در شیراز، اظهار داشت: حفظ و پشتیبانی از واحدهای صنفی اصیل و خاطره‌انگیز ایرانی، از اولویت‌های اصلی این صنف است.

او با اشاره به محبوبیت گسترده این دسرهای سنتی در میان شهروندان و گردشگران، گفت: بستنی و پالوده در جمع‌های خانوادگی و تفریحات شهری جایگاه ویژه‌ای دارند و بخشی از فرهنگ غذایی شیراز محسوب می‌شوند.

کیانفر افزود: پالوده شیرازی که به ثبت ملی رسیده، یکی از نمادهای شاخص گردشگری خوراک در کشور است و بستنی نیز با توجه به قیمت مناسب، همچنان در دسترس خانواده‌ها قرار دارد. وی همچنین به یافته‌های علمی اشاره کرد که نشان می‌دهد مصرف بستنی می‌تواند به افزایش شادی، بهبود عملکرد ذهنی و کاهش استرس کمک کند.

رئیس صنف بستنی و پالوده شیراز با بیان اینکه تغییرات نرخ جدید بسیار محدود بوده، تصریح کرد: این افزایش با هدف حفظ توان خرید مردم و استمرار ارتباط با مشتریان صورت گرفته است.

او در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از اعضای صنف و تداوم فعالیت واحدهای سنتی و با اصالت ایرانی، همواره در صدر برنامه‌های این اتحادیه قرار دارد.

منبع: اصناف فارس

برچسب ها: پالوده شیرازی ، بستنی ، گردشگری خوراک ، شیراز
خبرهای مرتبط
یازدهمین رزمایش «یک کاسب، یک دانش‌آموز» در شیراز برگزار شد
تحول در مالیات اصناف؛ تسهیلات جدید تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد ۱۴۰۳ اعلام شد
تشدید نظارت بر بازار در آستانه بازگشایی مدارس با حضور ۵۰۰ بازرس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۳ کشته و ۲ مصدوم در تصادف محور مرودشت - کوه سبز
ضربه چاقو به قیمت جان یک جوان؛ قاتل دستگیر شد
معرفی مدیرعامل جدید باشگاه شهید سپاسی شیراز
پایان یک جنایت خانوادگی؛ زن همسرکُش در شیراز دستگیر شد
فارس رتبه سوم کشور در تولید عسل با بیش از ۱۱ میلیون کلنی زنبور عسل
حمایت جامعه روحانیت شیراز از فرمایشات مقام معظم رهبری
افتتاح پروژه اضطراری افزایش ظرفیت خط انتقال آب به فسا؛ گامی مهم در رفع تنش آبی شهرستان
معرفی ۱۲۰ فرصت ۹ میلیارد یورویی فارس در شیراز اکسپو ۲۰۲۵
حمایت از ۱۰ هزار دانش‌آموز نیازمند/ شیراز در مسیر الگوی ملی حمایت کرامت‌محور
پاییز کم‌بارش در انتظار فارسی‌ها
آخرین اخبار
دستگیری عوامل سرقت در فارس؛ از دستگیری سارق محموله کامیون‌ها تا دزدی از اماکن
پالوده و بستنی؛ میراثی خوش‌طعم در خدمت نشاط اجتماعی و گردشگری خوراک شیراز
پایان یک جنایت خانوادگی؛ زن همسرکُش در شیراز دستگیر شد
ضربه چاقو به قیمت جان یک جوان؛ قاتل دستگیر شد
پاییز کم‌بارش در انتظار فارسی‌ها
فارس رتبه سوم کشور در تولید عسل با بیش از ۱۱ میلیون کلنی زنبور عسل
معرفی مدیرعامل جدید باشگاه شهید سپاسی شیراز
حمایت از ۱۰ هزار دانش‌آموز نیازمند/ شیراز در مسیر الگوی ملی حمایت کرامت‌محور
حمایت جامعه روحانیت شیراز از فرمایشات مقام معظم رهبری
معرفی ۱۲۰ فرصت ۹ میلیارد یورویی فارس در شیراز اکسپو ۲۰۲۵
افتتاح پروژه اضطراری افزایش ظرفیت خط انتقال آب به فسا؛ گامی مهم در رفع تنش آبی شهرستان
۳ کشته و ۲ مصدوم در تصادف محور مرودشت - کوه سبز