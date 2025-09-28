معاون وزیر جهاد از پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: باقی مانده مطالبات گندمکاران تا پایان هفته پرداخت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید راد مدیرعامل بازرگانی دولتی از پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: باقی مانده مطالبات گندمکاران تا پایان هفته پرداخت می شود.

وی با اشاره به تامین گندم داخلی و ذخایر راهبردی کشور تا پایان سال افرود: تاکنون ۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری و برای ذخایر راهبردی تدابیر لازم اتخاذ شده است.

راد با بیان اینکه این وزارتخانه عضو شورای قیمت گذاری خرید تضمینی گندم نیست، گفت: این شورا با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی در این زمینه تصمیم گیری می کنند.

 

برچسب ها: تولید گندم ، مطالبات گندمکاران ، خرید تضمینی گندم
خبرهای مرتبط
ضرورت تسریع در پرداخت ۵ درصد باقی مانده طلب کشاورزان
قیمت گذاری گندم به جلسه هفته آتی موکول شد
منابع مالی دولت برای تامین معیشت مردم و کالاهای کشاورزی ۱۱ میلیارد دلار است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
از لرستان
۱۴:۴۱ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
گندمکاری که داره نان مملکت رو میده رو
با دیر پرداخت کردن مطالبات به غلط کردن انداختن
قرار بود دولت کیلویی 24500 پول بده
الان کیلویی 20623 حسابش کرده
یقه کی رو باید بگیریم
کجا بریم اینم وضعیت پول دادن گندم هاست
چطور میخا امنیت غذایی کشور تامین بشه
گندم الان در بازار خیلی بیشتر از قیمت دولتی
هست حدود 4 میلیون تن گندم در انبار های
کشاورزان کشور هست که مستقیم می ره
برا خوراک دام.جو الان بازار کیلویی 30 هزار تومن
حتی بالاتر هست.کشاورز مگر دلش درد میکنه گندمش
روبده دولت اونم با هزار منت و قسطی پولشو بگیره
آره امنیت غذایی کشور رو یه عده بازیچه گرفتن
اگر دولت همت کند اون کیلویی 4 هزار تومن مابه التفاوت
رو مثل زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد
که تا دولت فهمید کشاورز گندم رو به دولت
نمی دهد اون زمان کیلویی 80 تومن مابه التفات رو داد
به گندمکاران پرداخت کنه امنیت غذایی کشور
دوباره تضمین میشه و همه دوباره گندم رو میدن
دولت.وچند سال کشور به خود کفایی رسید ونزدیک
شد.باهمون کیلویی 80 تومن
بله دولتی که میخاد آینده غذایی کشور رو
برا چند سال تضمین کنه
مابه التفاوت وجایزه تحویل پول گندمکارانش رو میده
بروید و سال های قبل رو نگاه کنید
که جایزه وما به التفاوت میدادن
که پشت سکه ها حک شده بود
هرکس گندم می کارد بذر راستی می افشاند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران محترم
تو شاهد باش ببینم تا آخر هفته
پول گندمو تسویه میکنن
یا هنوز سنگ جا پا گندمکاران پرتاب میکنن
گندمکاری که داره نان مملکت رو میده رو
با دیر پرداخت کردن مطالبات به غلط کردن انداختن
قرار بود دولت کیلویی 24500 پول بده
الان کیلویی 20623 حسابش کرده
یقه کی رو باید بگیریم
کجا بریم اینم وضعیت پول دادن گندم هاست
چطور میخا امنیت غذایی کشور تامین بشه
گندم الان در بازار خیلی بیشتر از قیمت دولتی
هست حدود 4 میلیون تن گندم در انبار های
کشاورزان کشور هست که مستقیم می ره
برا خوراک دام.جو الان بازار کیلویی 30 هزار تومن
حتی بالاتر هست.کشاورز مگر دلش درد میکنه گندمش
روبده دولت اونم با هزار منت و قسطی پولشو بگیره
آره امنیت غذایی کشور رو یه عده بازیچه گرفتن
اگر دولت همت کند اون کیلویی 4 هزار تومن مابه التفاوت
رو مثل زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد
که تا دولت فهمید کشاورز گندم رو به دولت
نمی دهد اون زمان کیلویی 80 تومن مابه التفات رو داد
به گندمکاران پرداخت کنه امنیت غذایی کشور
دوباره تضمین میشه و همه دوباره گندم رو میدن
دولت.وچند سال کشور به خود کفایی رسید ونزدیک
شد.باهمون کیلویی 80 تومن
بله دولتی که میخاد آینده غذایی کشور رو
برا چند سال تضمین کنه
مابه التفاوت وجایزه تحویل پول گندمکارانش رو میده
بروید و سال های قبل رو نگاه کنید
که جایزه وما به التفاوت میدادن
که پشت سکه ها حک شده بود
هرکس گندم می کارد بذر راستی می افشاند
باتشکر از لرستان
۰
۰
پاسخ دادن
نفوذ توده هوای خنک به نواحی شمال کشور از اواسط هفته
اسنپ بک تکرار مکررات در حوزه تحریم اقتصاد کشور
درآمدزایی تنها هدف راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان است
افزایش قیمت لبنیات برمبنای ابلاغ سازمان حمایت یا اسناد مثبته است
چرا بورس سبز شد؟
استفاده از ظرفیت صادرات محصولات پتروشیمی در دوران اسنپ بک
آخرین اخبار
استفاده از ظرفیت صادرات محصولات پتروشیمی در دوران اسنپ بک
چرا بورس سبز شد؟
افزایش قیمت لبنیات برمبنای ابلاغ سازمان حمایت یا اسناد مثبته است
درآمدزایی تنها هدف راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان است
اسنپ بک تکرار مکررات در حوزه تحریم اقتصاد کشور
نفوذ توده هوای خنک به نواحی شمال کشور از اواسط هفته
وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد مینسک شد
توزیع ۵۰۰ هزارتن بذر در استان‌های کشور
سن زدگی گندم به ۷۰ هزارتن رسید
کاهش تأثیرات اسنپ بک با استفاده از تدابیر هوشمندانه
رتبه‌سنجی ارائه خدمات بانکی مبتنی بر سوابق مالیاتی/ رتبه مودیان بدحساب کاهش می‌یابد
وزیر نیرو: ابر‌ها را در آبان و آذر بارور می‌کنیم
اجازه تامین مواد اولیه و تجهیزات از سوی بانک مرکزی داده نمی شود
توافقات جدید ایران و اتحادیه اوراسیا جهت تسهیل تجارت
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۶ مهر ماه
تهیه کالا برگ در جهت حمایت از مردم در مقابل اسنپ بک
افتتاح ۷۵ هزار واحد مسکن حمایتی در دهه فجر/ استفاده از منابع صندوق ملی مسکن در تکمیل مسکن کم‌درآمد‌ها
جابه جایی ۴۰ درصدی سگ‌ها در مناطق شهری ایمنی را کاهش می‌دهد
امکان ورود واگن‌های ایرانی به کشور‌های CIS فراهم شد/ سرمایه گذاری ۸۰ همتی بخش خصوصی در حوزه ریلی
۵ شرکت آزاد راهی به سیستم عوارض الکترونیکی متصل نشده‌اند/برداشت عوارض آزاد راه‌ها از حساب بانکی الزامی نیست
سود سهام عدالت چه میزان خواهد بود؟+ فیلم
جزئیات مصوبه جدید بانک مرکزی در خصوص رمز پول‌های پایه اعلام شد+ فیلم
رشد ۴۷ درصدی واریزی مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها
شرکت‌های هواپیمایی رتبه‌بندی می‌شوند
رئیس بانک مرکزی: دلار ۷۰ هزار تومانی را تثبیت می‌کنیم
نرخ ارز بیشترین چالش بخش خصوصی با بانک مرکزی است
پایداری تولید در طرح جهش دیمزار‌ها دنبال می‌شود
کاهش ۵۰ برابری هزینه‌های انسانی با واکسیناسیون جمعیت حیوانی
حراج سکه طلا چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود
تدوین استراتژی کشور از طریق سازمان مدیریت صنعتی