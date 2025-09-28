باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید راد مدیرعامل بازرگانی دولتی از پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: باقی مانده مطالبات گندمکاران تا پایان هفته پرداخت می شود.

وی با اشاره به تامین گندم داخلی و ذخایر راهبردی کشور تا پایان سال افرود: تاکنون ۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری و برای ذخایر راهبردی تدابیر لازم اتخاذ شده است.

راد با بیان اینکه این وزارتخانه عضو شورای قیمت گذاری خرید تضمینی گندم نیست، گفت: این شورا با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی در این زمینه تصمیم گیری می کنند.