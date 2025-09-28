کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: اداره پست و سازمان ثبت احوال قصد دارد با راه اندازی سامانه جدید که جایگزین سامانه املاک و اسکان است درآمدزایی کند که خلاف قانون است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمود احمدی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در چند روز اخیر خبری مبنی بر راه اندازی سامانه جدید توسط سازمان پست مطرح شده که‌ قرار است از کد پستی به کد ملی متصل شود در صورتی که طبق قانون باید تمامی اطلاعات متقاضیان در سامانه املاک و اسکان ثبت شود.

وی ادامه داد:بررسی ها نشان می دهد که‌ این سامانه جدید با هدف درآمدزایی و اخذ هزینه‌های مختلف از شهروندان طراحی شده در صورتی که ثبت اطلاعات در سامانه املاک واسکان کاملا رایگان و بدون طی مدت زمان طولانی است.

او با اشاره‌ به اینکهیکی از اهداف مهم این سامانه، افزایش درآمد دولت از طریق اخذ هزینه‌های مربوط به ثبت املاک و خدمات جانبی است افزود : در صورتی که‌  اگر تمامی اطلاعات متقاضیان در سامانه املاک و اسکان ثبت شود  یک بستر آنلاین برای ثبت و مدیریت اطلاعات املاک و اسکان، که می‌تواند به کاهش زمان و هزینه‌های اداری کمک کند.

او بیان کرد: افزایش شفافیت در ثبت و مدیریت اطلاعات املاک و کاهش فساد در این حوزه از مهم ترین ویژگی های سامانه املاک و اسکان به شمار می رود.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن توضیح داد:طراحی کاربرپسند برای سهولت در استفاده وکاربران می‌توانند  بدون پرداخت هیچ هزینه ای از طریق سامانه املاک و اسکان می توانند اطلاعات را ثبت کنند اما در سامانه اداره ثبت احوال تمامی این موارد با پرداخت هزینه است.

وی ادامه داد: با اخذ هزینه‌های ثبت و خدمات جانبی، دولت می‌تواند منابع مالی جدیدی به دست آورد و در این طرح خدمتی برای مردم دیده نشده است. با فراهم کردن اطلاعات دقیق و شفاف، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران و توسعه بازار مسکن کمک کرد.

وی گفت:سامانه جدید پست و ثبت احوال به عنوان جایگزینی برای سامانه املاک و اسکان با هدف درآمدزایی و بهبود فرآیندها راه‌اندازی شده است. 

