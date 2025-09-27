باشگاه خبرنگاران جوان -محمدرضا انگشت‌باف، از انعقاد دو قرارداد داخلی و خارجی برای تأمین ناوگان موردنیاز خط یک متروی قم خبرداد و بیان کرد: با این قراردادها، آینده ناوگان این خط برای دو دهه آینده تضمین شده است.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم با اشاره به مصوبه هیئت‌وزیران در سال ۱۳۹۸ توضیح داد: بر اساس این مصوبه، مقرر شد ۵۰ دستگاه واگن از طریق افزایش ۲۵ درصدی یک قرارداد موجود بین وزارت کشور و یک شرکت چینی تأمین شود. این قرارداد ۶۹ میلیون یورویی پس از رفع چالش‌های فنی مرتبط با نوع برق (ریل سوم به‌جای بالاسری) و طی فرآیند‌های اداری، در آذر ۱۴۰۱ به شرکت چینی ابلاغ شد.

انگشت‌باف افزود: برای مابه‌التفاوت نرخ ارز، مبلغ ۱،۲۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت و ۸۰ میلیارد تومان از سوی شهرداری قم تأمین شده است. پیش‌پرداخت اولیه ۱۴ میلیون یورو ظرف دو هفته آینده پرداخت خواهد شد و شرکت چینی متعهد شده نخستین رام قطار را ظرف ۱۰ ماه به قم تحویل دهد.

وی همچنین اعلام کرد: قرارداد داخلی با شرکت واگن‌سازی اراک برای تأمین ۱۵ دستگاه واگن نیز منعقد شده است. این شرکت توانمند داخلی متعهد شده است یک رام قطار را در بهمن‌ماه سال جاری روی ریل در قم تحویل دهد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم در پایان گفت: پس از تحویل قطار‌ها و انجام تست‌های دینامیکی، سرد و گرم به مدت حدود دو ماه، پیش‌بینی می‌شود مسافرگیری در فاز اول خط یک متروی قم از اوایل سال آینده آغاز شود. با انعقاد این دو قرارداد، در مجموع ۶۵ واگن برای خط یک مترو تأمین شده و هیچ نگرانی برای تأمین ناوگان در بیست سال آینده وجود ندارد.

منبع:سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم