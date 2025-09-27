باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین ادعا می‌کند که پوتین با حمله به یک کشور اروپایی دیگر، جنگ خود در اوکراین را گسترش خواهد داد و روسیه را به انجام حملات پهپادی اخیر متهم کرد.

رئیس جمهور اوکراین در کی‌یف گفت که روسیه در حال آماده شدن برای یک درگیری بزرگتر است. او گفت: «پوتین منتظر پایان جنگ خود در اوکراین نخواهد ماند. او مسیر دیگری را باز خواهد کرد. هیچ کس نمی‌داند کجا. او این را می‌خواهد.»

رئیس جمهور اوکراین در واکنش به مشاهده پهپاد‌ها در حریم هوایی کشور‌های شرق اروپا، گفت که کرملین عمداً در حال بررسی ظرفیت اروپا برای محافظت از آسمان خود است.

زلنسکی اظهار داشت که دولت‌های اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدید جدید در حال تلاش هستند. او گفت: «نمایندگانی از چندین کشور که نامشان ذکر نشده است، برای دریافت آموزش عملی در مورد چگونگی دفع حملات هوایی روسیه به اوکراین سفر خواهند کرد. ما آماده‌ایم تجربیات خود را به اشتراک بگذاریم.»

مقامات لهستانی در شهریور ماه اعلام کردند که بیش از ده پهپاد روسی وارد حریم هوایی آن شده‌اند. به فاصله چند روز، رومانی اعلام کرد که یک پهپاد روسی حدود یک ساعت بر فراز خاک آن پرواز کرده است. همچنین در ۱۹ سپتامبر، استونی اعلام کرد که سه جن جنگنده روسی ۱۲ دقیقه بدون فرستنده‌های خود وارد حریم هوایی این کشور شده‌اند.

روسیه متهم شده که پهپاد‌ها و جت‌های خود را به صورت عمدی وارد حریم هوایی اتحادیه اروپا و ناتو کرده است. با این حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز گذشته که اتهامات مربوط به نقض حریم هوایی اروپا توسط هواپیما‌های روسی «پوچ و بی‌اساس» است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز امروز مجددا این اتهامات را رد کرد.

زلنسکی پیش از این گفته بود که ناتو از روسیه «می‌ترسد» و به همین دلیل پاسخ متناسبی به اقدامات این کشور نمی‌دهد.

