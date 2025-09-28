بنابر گفته وزیر اقتصاد، تا پایان این هفته سود سهام عدالت به حساب دارندگان واریز خواهد شد، اما این‌سود برای برخی واریز نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - روز گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد تا پایان این هفته سود سهام عدالت به حساب دارندگان واریز خواهد شد.

اما این سود برای برخی افراد به دلایلی واریز نخواهد شد که از جمله دلایل دریافت نکردن سود عدالت میتواند درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکد بودن حساب، حساب بلندمدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی باشد.

پیش از این هم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده بود: سهامدارانی که سود سهام عدالت خود را تاکنون دریافت نکردند تا زمان واریز سود مرحله دوم سهام عدالت عملکرد ۱۴۰۲ شرکت‌ها فرصت دارند نسبت به اصلاح مشکلات حسابی خود اقدام کنند تا در زمان واریز سود در فهرست واریز‌ی‌ها قرار گیرند.

برچسب ها: سهام عدالت ، سود سهام عدالت
خبرهای مرتبط
واریز سود سهام عدالت تا پایان هفته
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
تداوم مشکلات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ سهامداران چشم انتطار تعیین تکلیف
اعطای سهام عدالت به جاماندگان در بودجه سال آینده جایی خواهد داشت؟+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
با چه دلاری پرداخت میکنید ؟
۰
۱
پاسخ دادن
بارش باران در نواحی غرب و شمال غرب کشور طی دو روز آینده
تخصیص زمین مسکونی به خانواده دو شهید دانش آموز
اجرای ۱۱ پروژه راهسازی در حوزه معادن کشور
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
سود سهام عدالت برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟
آخرین اخبار
سود سهام عدالت برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
بارش باران در نواحی غرب و شمال غرب کشور طی دو روز آینده
اجرای ۱۱ پروژه راهسازی در حوزه معادن کشور
تخصیص زمین مسکونی به خانواده دو شهید دانش آموز
توکن صرفه‌جویی انرژی چیست؟
واریز سود سهام عدالت تا پایان هفته
سقف خرید و نگهداری رمزپول‌های پایه ثابت در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد
واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی
تورم نقطه به نقطه مسکن در شهریور ماه به ۳۶ درصد رسید
کاهش بیش از ۹۰ میلی‌متری بارش در کشور
تحویل ۱۳۰ حلقه چاه اکتشافی نفت به شرکت‌های بهره‌بردار با قابلیت تولید
آغاز نصب برج‌های تخلیه اضطراری گاز در تهران
مصرف ۷۰ تا ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۵ مهر ماه
ایجاد اکوسیستم هوشمند اقتصادی زمینه ساز کاهش آثار مکانیسم ماشه
نرخ تورم شهریور ماه اعلام شد
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از ابتدای آبان ماه
منابع مالی دولت برای تامین معیشت مردم و کالاهای کشاورزی ۱۱ میلیارد دلار است
جابه‌جایی ۷۹ میلیون مسافر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در نیمه نخست سال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مهرماه ۱۴۰۴
برنامه جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز
همه تحریم‌های موجود تکرار شد/ مکانیسم ماشه چیز جدیدی علیه کشور ندارد
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه دو روز سبز شاخص کل بورس
افزایش بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس
قیمت جدید هرکیلو تخم مرغ برای مصرف کننده ۹۴ هزارتومان
توسعه کشاورزی قراردادی راهکار تنظیم بازار داخل و صادرات هدفمند + فیلم
ساماندهی حساب‌های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می‌شود
تملک اراضی راه آهن رشت - آستارا تا پایان سال/مدت‌هاست با تحریم زندگی می‌کنیم
خاموشی‌های خانگی متوقف شد