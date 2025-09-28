بخشی از حریم هوایی لهستان به دلیل «فعالیت نظامی برنامه‌ریزی نشده» بسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سرویس ردیابی پرواز Flightradar۲۴ اعلام کرد که لهستان حریم هوایی نزدیک شهر‌های جنوب شرقی خود، لوبلین و ژشوف، را حداقل تا ساعت ۰۴:۰۰ به وقت گرینویچ در روز یکشنبه به دلیل «فعالیت نظامی برنامه‌ریزی نشده مربوط به تضمین امنیت کشور» بسته است.

نیرو‌های مسلح لهستان اعلام کردند که پس از حملات روسیه به اوکراین، هواپیما‌های خود را برای تضمین امنیت حریم هوایی خود به پرواز درآورده‌اند.

ارتش لهستان در پستی در X اعلام کرد: «در ارتباط با فعالیت هواپیما‌های دوربرد فدراسیون روسیه که در خاک اوکراین حملاتی انجام می‌دهند، هواپیما‌های لهستانی و متحدانش عملیات خود را در حریم هوایی ما آغاز کرده‌اند.» این ارتش این اقدامات را پیشگیرانه و با هدف تأمین امنیت حریم هوایی و حفاظت از شهروندان توصیف کرد.

داده‌های نیروی هوایی اوکراین نشان می‌دهد که هشدار‌های حمله هوایی از ساعت ۰۳:۰۰ به وقت گرینویچ در سراسر کشور برقرار بوده است.

منبع: رویترز

