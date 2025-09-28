مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد: ۵۰ همت سود سهام عدالت در پایان هفته جاری به حساب دارندگان سهام عدالت واریز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: واریز مرحله دوم مبالغ تجمیع‌شده سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت به همراه منافع حاصل سود سهام عدالت سنوات اخیر به حساب دارندگان این سهام در پایان این هفته آغاز خواهد شد. این فرآیند در روز جمعه تکمیل خواهد شد. این سود به حساب دارندگان سهام عدالتی که مشخصات آنها در سجام تکمیل شده است، واریز خواهد شد.

ولی‌اله جعفری، افزود: از مجموع ۵۰ همتی که در این مرحله بین دارندگان سهام عدالت تقسیم خواهد شد، ۴۴ همت مربوط به سود سهام عدالت عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر و ۶ همت نیز مربوط به عواید حاصل از سود سهام عدالت است.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بخش اول سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر در اسفند ۱۴۰۳ به حساب دارندگان سهام عدالت واریز شده بود.

جعفری با اشاره به این‌که هنوز حدود ۷ همت از سود سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت وصول نشده است، اعلام کرد: وجوه باقی مانده، همراه با پرداخت قسط اول سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ شرکت‌های سرمایه‌پذیر، در مرحله بعد پرداخت خواهد شد.

منبع: سازمان بورس

برچسب ها: سود سهام عدالت ، واریز سود سهام عدالت
