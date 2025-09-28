هزاران صهیونیست در تل‌آویو در آستانه دیدار نتانیاهو و ترامپ تظاهرات کردند و خواستار توافقی برای پایان دادن به جنگ غزه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هزاران صهیونیست روز شنبه در تل‌آویو تظاهرات کردند و خواستار توافقی برای پایان دادن به جنگ غزه شدند. این تظاهرات در آستانه ملاقات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برگزار شد.

تظاهرکنندگان با تجمع در «میدان اسرا» در تل‌آویو، بنری بزرگ با این مضمون باز کردند: «همه اسرا، همین حالا آنان را به خانه بازگردانید.»

لیشای میران-لاوی، همسر اومری میران که همچنان در غزه اسیر است، گفت: «تنها چیزی که می‌تواند از سقوط به پرتگاه جلوگیری کند، یک توافق کامل و جامع است که جنگ را پایان دهد و همه اسرا و سربازان را به خانه بازگرداند.»

او با خطاب مستقیم به ترامپ تأکید کرد: «از نفوذ خود بر نخست‌وزیر نتانیاهو استفاده کن. طولانی شدن این جنگ، فقط اومری و دیگر اسرا را در خطر  قرار می‌دهد.»

دیدار نتانیاهو و ترامپ برای روز دوشنبه در کاخ سفید برنامه‌ریزی شده است.

نتانیاهو روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شد که اسرائیل علیه حماس «کار را به پایان خواهد برد»، حتی با وجودی که ترامپ روز پنجشنبه خوشبینی خود را درباره آتش‌بس ابراز کرده بود. ترامپ به خبرنگاران گفته بود: «به نظر می‌رسد که برای غزه به یک توافق رسیده‌ایم. فکر می‌کنم این توافق، اسرا را بازمی‌گرداند و جنگی را پایان خواهد داد.»

در تظاهرات تل‌آویو، رونن اوهل، برادر آلون اوهل که از اسراست، از نتانیاهو خواست تا توافق را بپذیرد: «نه نامه، نه بیانیه، نه تأخیر. اکنون یک فرصت وجود دارد، لحظه‌ای است که می‌توانی انتخاب کنی رهبر باشی.»

اما ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل از جناح راست افراطی، به نتانیاهو در مورد موافقت با چنین توافقی هشدار داد. او در شبکه ایکس نوشت: «آقای نخست‌وزیر، شما برای پایان دادن به جنگ بدون شکست کامل حماس، مجوز ندارید.»

کابینه ائتلافی نتانیاهو برای بقا به حمایت متحدان راست افراطی مانند بن‌گویر وابسته است که با پایان دادن به جنگی که پس از حمله اکتبر ۲۰۲۳ حماس آغاز شد، مخالفند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که تهاجم تلافی‌جویانه اسرائیل به غزه تاکنون دستکم ۶۵٬۹۲۶ کشته بر جای گذاشته که اکثریت قریب به اتفاق آنان نیز غیرنظامی بوده‌اند. سازمان ملل این آمار را قابل اعتماد می‌داند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: ترامپ و نتانیاهو ، تظاهرات ، اسرای اسرائیلی
خبرهای مرتبط
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
دستور وزارت کشور فرانسه درباره برافراشتن پرچم فلسطین
نخست وزیر قطر با ترامپ در مورد حمله اسرائیل به دوحه دیدار خواهد کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلمان: برای مذاکره با ایران آماده‌ایم
بیانیه سازمان ملل متحد درباره ۶ قطعنامه لغو شده و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
ترامپ در یک گردهمایی نادر با حضور مقامات نظامی ارشد آمریکایی شرکت می‌کند
طالبان یک تبعه آمریکا را آزاد کرد
نامه لاوروف به گوترش درباره اسنپ‌بک
خوشبینی محتاطانه ونس نسبت به طرح صلح غزه
ترامپ می‌گوید توافق صلح غزه در «مراحل نهایی» است
تحریم‌های جدید ایران؛ تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
تدوین «اطلس اشتغال اتباع خارجی» در تهران برای مهار اشتغال غیرقانونی
آخرین اخبار
تدوین «اطلس اشتغال اتباع خارجی» در تهران برای مهار اشتغال غیرقانونی
تحریم‌های جدید ایران؛ تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
آلمان: برای مذاکره با ایران آماده‌ایم
طالبان یک تبعه آمریکا را آزاد کرد
بیانیه سازمان ملل متحد درباره ۶ قطعنامه لغو شده و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
نامه لاوروف به گوترش درباره اسنپ‌بک
ترامپ می‌گوید توافق صلح غزه در «مراحل نهایی» است
ترامپ در یک گردهمایی نادر با حضور مقامات نظامی ارشد آمریکایی شرکت می‌کند
خوشبینی محتاطانه ونس نسبت به طرح صلح غزه
بحران گرسنگی میلیون‌ها افغانستانی؛ برنامه جهانی غذا هشدار داد
ادعا‌های جدید نتانیاهو درباره ذخایر اورانیوم ایران
رشد ۲۵ درصدی تجارت پاکستان با افغانستان؛ کابل بزرگترین شریک تجاری اسلام آباد
شرکت طالبان به عنوان عضو کامل در فرمت مسکو
اتهامات جاسوسی علیه مهاجران افغانستانی بخشی از عملیات روانی دشمن بود
تأکید طالبان بر تاریخ مشترک مبارزه با دشمنان در دیدار با سفیر ایران
بنیان‌گذار تلگرام: فرانسه می‌خواست از پرونده‌ قضایی من سوءاستفاده کند
دانمارک پرواز پهپاد‌های غیرنظامی را در آسمان خود ممنوع کرد
ترامپ: برای رخدادی خاص و بی‌سابقه در خاورمیانه آماده‌ایم
اعزام تیم پزشکی اندونزی به کنر برای کمک به زلزله‌زدگان
تظاهرات ۱۰۰ هزار نفری در آلمان در حمایت از فلسطین + تصاویر
تصمیم پاکستان برای تعطیلی ۱۶ اردوگاه پناهجویان افغان در پاکستان
کشته شدن فرمانده ارشد داعش در مزار شریف
محکومیت سخنان ترامپ و انتقاد از «دروغین بودن» مواضع آمریکا در غزه توسط حزب رفاه ملی افغانستان
روشه؛ نغمه‌ی جاودانگی نصرالله در قلب مقاومت
شمار شهدای غزه از ۶۶ هزار نفر فراتر رفت
مسکو تهدید زلنسکی مبنی بر هدف قرار دادن کرملین را رد کرد
 ایتالیا: تونی بلر می‌تواند نقشی مهم در غزه پس از آتش‌بس ایفا کند
هذیان‌گویی رژیم جنایتکار اسرائیل درباره بازگشت اسنپ بک
طوفان در فیلیپین جان دستکم ۲۶ نفر را گرفت
کالاس: تحریم‌های ایران بازگشته، اما دیپلماسی ادامه دارد