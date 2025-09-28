باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هزاران صهیونیست روز شنبه در تلآویو تظاهرات کردند و خواستار توافقی برای پایان دادن به جنگ غزه شدند. این تظاهرات در آستانه ملاقات بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برگزار شد.
تظاهرکنندگان با تجمع در «میدان اسرا» در تلآویو، بنری بزرگ با این مضمون باز کردند: «همه اسرا، همین حالا آنان را به خانه بازگردانید.»
لیشای میران-لاوی، همسر اومری میران که همچنان در غزه اسیر است، گفت: «تنها چیزی که میتواند از سقوط به پرتگاه جلوگیری کند، یک توافق کامل و جامع است که جنگ را پایان دهد و همه اسرا و سربازان را به خانه بازگرداند.»
او با خطاب مستقیم به ترامپ تأکید کرد: «از نفوذ خود بر نخستوزیر نتانیاهو استفاده کن. طولانی شدن این جنگ، فقط اومری و دیگر اسرا را در خطر قرار میدهد.»
دیدار نتانیاهو و ترامپ برای روز دوشنبه در کاخ سفید برنامهریزی شده است.
نتانیاهو روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شد که اسرائیل علیه حماس «کار را به پایان خواهد برد»، حتی با وجودی که ترامپ روز پنجشنبه خوشبینی خود را درباره آتشبس ابراز کرده بود. ترامپ به خبرنگاران گفته بود: «به نظر میرسد که برای غزه به یک توافق رسیدهایم. فکر میکنم این توافق، اسرا را بازمیگرداند و جنگی را پایان خواهد داد.»
در تظاهرات تلآویو، رونن اوهل، برادر آلون اوهل که از اسراست، از نتانیاهو خواست تا توافق را بپذیرد: «نه نامه، نه بیانیه، نه تأخیر. اکنون یک فرصت وجود دارد، لحظهای است که میتوانی انتخاب کنی رهبر باشی.»
اما ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل از جناح راست افراطی، به نتانیاهو در مورد موافقت با چنین توافقی هشدار داد. او در شبکه ایکس نوشت: «آقای نخستوزیر، شما برای پایان دادن به جنگ بدون شکست کامل حماس، مجوز ندارید.»
کابینه ائتلافی نتانیاهو برای بقا به حمایت متحدان راست افراطی مانند بنگویر وابسته است که با پایان دادن به جنگی که پس از حمله اکتبر ۲۰۲۳ حماس آغاز شد، مخالفند.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که تهاجم تلافیجویانه اسرائیل به غزه تاکنون دستکم ۶۵٬۹۲۶ کشته بر جای گذاشته که اکثریت قریب به اتفاق آنان نیز غیرنظامی بودهاند. سازمان ملل این آمار را قابل اعتماد میداند.
منبع: خبرگزاری فرانسه