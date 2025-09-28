باشگاه خبرنگاران جوان- حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، اعلام کرد هیچ گروه مسلحی در افغانستان فعالیت ندارد و طالبان به کسی اجازه استفاده از خاک این کشور علیه دیگران را نمیدهد.
او تاکید کرد طالبان مسئولیت تامین امنیت را بر عهده دارد و اقدامات لازم را انجام داده است.
این اظهارات در واکنش به بیانیه مشترک وزیران خارجه روسیه، ایران، چین و پاکستان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیان شد که نسبت به حضور گروههایی مانند داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، جنبش ترکستان شرقی و جیشالعدل در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه خوانده بودند.
این کشورها از طالبان خواستند با این گروهها بهصورت قابل سنجش و بدون تبعیض مقابله کند.
اسلامآباد نیز بارها طالبان را متهم به اجازه فعالیت به تحریک طالبان پاکستان کرده، اما طالبان این اتهامات را رد کرده است.