معاون سخنگوی طالبان، در واکنش به نگرانی‌های کشورهای منطقه درباره فعالیت گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده در افغانستان، اعلام کرد هیچ گروه مسلحی در این کشور فعالیت ندارد و طالبان به کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه دیگران را نمی‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، اعلام کرد هیچ گروه مسلحی در افغانستان فعالیت ندارد و طالبان به کسی اجازه استفاده از خاک این کشور علیه دیگران را نمی‌دهد.

 او تاکید کرد طالبان مسئولیت تامین امنیت را بر عهده دارد و اقدامات لازم را انجام داده است.

 این اظهارات در واکنش به بیانیه مشترک وزیران خارجه روسیه، ایران، چین و پاکستان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیان شد که نسبت به حضور گروه‌هایی مانند داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، جنبش ترکستان شرقی و جیش‌العدل در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه خوانده بودند.

این کشورها از طالبان خواستند با این گروه‌ها به‌صورت قابل سنجش و بدون تبعیض مقابله کند.

 اسلام‌آباد نیز بارها طالبان را متهم به اجازه فعالیت به تحریک طالبان پاکستان کرده، اما طالبان این اتهامات را رد کرده است.

برچسب ها: مبارزه با تروریسم ، داعش ، افغانستان
