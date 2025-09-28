باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان، روز شنبه در سازمان ملل متحد تأکید کرد که موضع ریاض نسبت به آرمان فلسطین موضعی ثابت و استوار است و افزود زمان آن فرا رسیده که برای این مصیبت، راه‌حلی عادلانه و پایدار یافت شود.

وی که در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد که پرداختن به آرمان فلسطین خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی و مشروع، به تداوم خشونت دامن زده است.

این دیپلمات ارشد عربستانی گفت: «عدم موفقیت جامعه بین‌مللی در اتخاذ اقدامات قاطع برای توقف تجاوزات و خشونت اسرائیل، تنها به بی‌ثباتی امنیت و ثبات در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌انجامد، راه را برای پیامد‌های جدی می‌گشاید و به تشدید جنایات جنگی و نسل‌کشی می‌انجامد.»

